Cayó una banda de ladrones menores de edad: el más chico tiene 12 años y 8 antecedentes penales

La Policía de la Ciudad detuvo a una banda de ladrones formada principalmente por menores de edad , en la que el más chico de ellos tiene apenas con doce años pero un prontuario cargado: ya suma ocho antecedentes penales entre 2025 y 2026 .

La banda de menores había sido responsable de once robos en Villa Lugano en los últimos dos años, según precisaron fuentes policiales. Los delincuentes tienen 12, 13, 15 y 16 años, junto a un mayor de edad, un "veterano" de apenas 19.

El grupo comenzó a ser investigado tras la denuncia de un chofer de una aplicación que fue víctima de un robo por parte de un grupo de jóvenes, mediante amenazas con armas blancas . Tras ser interceptado en el cruce de Larrazábal y Chilavert, cinco ladrones le robaron la llave de su Renault Logan , un teléfono celular, documentación y dinero para luego darse a la fuga.

Al realizar un rastrillaje en la zona, los efectivos lograron dar con los sospechosos en Frida Kahlo al 4700, a unas diez cuadras del lugar del robo.

Cuando fueron requisados en presencia de testigos, los policías les encontraron llaves de arranque de vehículos Fiat y Volkswagen, teléfonos celulares, documentación y dinero en efectivo. De todos esos elementos, el chofer damnificado reconoció su celular y la documentación.

La llave del Fiat pertenecía a un Siena que había sido robado más temprano y que luego apareció abandonado. La víctima de este hecho es otro chofer de una aplicación de viajes, al cual también le quitaron el celular y objetos personales.

Las cámaras del Centro Monitoreo Urbano (CMU) captaron en el momento del robo a los cinco integrantes de la banda, la misma que había perpetrado once hechos delictivos en la zona durante los últimos dos años.

Se dispuso la detención de todos los miembros de la banda y los menores de edad fueron trasladados al Instituto Inchausti. El de 19 años fue procesado por el Juzgado de Menores Número 2 en 2025 por un robo en poblado.

Fuente: Clarín