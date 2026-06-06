Cayó otra vez a la hermana de un capo narco de Rosario: tenía domiciliaria y la detuvieron con un arma

Yanina Carina Alvarado , hermana del histórico líder narco rosarino Esteban Lindor Alvarado , volvió a quedar tras las rejas. A pesar de contar con el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de una doble condena por narcotráfico, la mujer fue capturada por la policía en plena vía pública, rompiendo las restricciones de su pena y portando un arma de fuego.

El arresto se produjo durante un procedimiento nocturno desplegado en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de Rosario . Agentes policiales interceptaron un vehículo en el que se trasladaba Alvarado junto a dos hombres, quienes también fueron aprehendidos en el lugar.

Al revisar a los ocupantes, las autoridades descubrieron que la mujer llevaba consigo una pistola calibre .22 que tenía la numeración suprimida.

Tras este episodio, los fiscales federales solicitaron de inmediato la revocación definitiva del beneficio del arresto domiciliario y exigieron su traslado urgente a una unidad penitenciaria para que empiece a cumplir su condena de 11 años de prisión de manera efectiva.

Además del quebrantamiento de la medida y la nueva causa por portación ilegal de arma de fuego, Alvarado enfrenta la inminencia de un tercer juicio oral, en este caso vinculado al tráfico de un cargamento de cocaína.

Alvarado arrastra un extenso historial en la Justicia federal. En marzo de 2023 recibió una pena unificada por dos causas diferentes ligadas al comercio de estupefacientes. Una de ellas correspondía a una investigación en la que se le atribuyó la responsabilidad por el hallazgo de 32 kilos de cocaína incautados por la Policía Federal.

A pesar de la gravedad de los delitos y el monto de la pena, en agosto de 2024 una jueza federal le otorgó la prisión domiciliaria bajo el argumento de que debía quedar al cuidado de su hija de tres años.

Si bien pocas semanas después la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó ese beneficio y ordenó su regreso a prisión, las sucesivas apelaciones presentadas por su defensa ante la Cámara de Casación mantuvieron la orden en suspenso. Gracias a esa brecha legal, la mujer continuaba en su casa hasta la noche de su nueva detención en la calle.

La vinculación de Yanina Alvarado con las estructuras delictivas independientes a las de la banda de “Los Monos” —organización criminal con la que su hermano Esteban rivalizó históricamente por el control del territorio en Rosario— viene de largo término.

Uno de sus antecedentes más recordados data de abril de 2020. En pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia, la mujer fue el centro de un operativo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) en una vivienda de la calle Cochabamba al 6800. Los investigadores buscaban originalmente pruebas por amenazas a testigos clave que debían declarar contra su hermano Esteban (quien hoy cumple cadena perpetua en el penal de Ezeiza).

Sin embargo, las guardias policiales se toparon con una escena inesperada: un desfile continuo de remises que frenaban frente a la propiedad , recibían paquetes pequeños y se retiraban rápidamente. La banda utilizaba los vehículos de alquiler como una especie de servicio de entrega a domicilio para burlar las restricciones de circulación de la cuarentena.

En aquel allanamiento, la policía secuestró cinco kilos de marihuana, anotaciones detalladas de los clientes, una importante suma de dinero en efectivo y tres armas de fuego. Aquel expediente terminó formando parte del entramado de causas que derivó en la condena que ahora, tras ser sorprendida con un revólver en la calle, deberá purgar en una celda común.

Fuente: TN