Brad Pitt consiguió una importante victoria contra Angelina Jolie en la disputa por la bodega francesa que compartían

Aunque el divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie quedó formalmente resuelto a fines de 2024, la batalla legal que enfrenta a las dos estrellas está lejos de terminar. Esta semana, el actor obtuvo una importante victoria en la causa que mantiene contra su exesposa por la venta de Château Miraval , la prestigiosa bodega francesa que ambos adquirieron durante su relación y que, desde hace casi cuatro años, se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre ellos.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista PEOPLE , el Tribunal Superior de California hizo lugar a un pedido presentado por el equipo legal de Pitt para obligar a declarar a integrantes del Grupo Stoli, el conglomerado propietario de Tenute del Mondo, la empresa que adquirió en 2021 la participación que Angelina Jolie tenía en la propiedad.

Los abogados del protagonista de F1 sostienen desde hace tiempo que los ejecutivos de la compañía poseen información clave sobre cómo se negoció la operación y aseguran que la venta se concretó pese a un acuerdo previo entre la expareja, según el cual ninguno podía desprenderse de su parte del negocio sin ofrecerle primero al otro la posibilidad de comprarla.

La resolución representa un avance significativo para Pitt. En junio de 2025, el actor ya había intentado tomar declaración a Alexey Oliynik, integrante del Grupo Stoli, pero el ejecutivo rechazó el pedido al argumentar que, como residente en Suiza, no podía ser obligado a declarar en los Estados Unidos.

Ahora, la Justicia ordenó que tanto Oliynik como las “personas más calificadas” de Tenute del Mondo BV y de Nouvel LLC —la empresa mediante la cual Jolie concretó la venta de sus acciones— deberán prestar declaración en Londres antes del 30 de septiembre.

Pero ese no fue el único revés judicial para el entorno de la actriz. El 24 de junio, el Tribunal de Apelaciones de California también revirtió una decisión anterior relacionada con Yuri Shefler, el multimillonario ruso expatriado que controla el Grupo Stoli. Shefler había sostenido que su participación en la operación había sido mínima. Sin embargo, el tribunal consideró “inverosímil” que un empresario con su experiencia hubiera comprometido cerca de 40 millones de dólares en una adquisición de semejante magnitud sin conocer en detalle cómo se estaba llevando adelante.

La audiencia para resolver si Shefler también deberá declarar quedó fijada para el próximo 8 de julio.

“Esta victoria supone un paso más hacia la transparencia sobre lo sucedido”, aseguró a People una fuente cercana a Pitt. Según esa misma persona, Shefler “era un socio que Angelina eligió a sabiendas de que Brad no quería que estuviera involucrado en el negocio”.

Otra fuente vinculada al actor sostuvo que Jolie había aceptado previamente que Pitt tendría derecho de tanteo sobre cualquier eventual venta de su participación, pero que aun así decidió venderle su parte a Shefler. A su entender, las recientes resoluciones judiciales permitirán que los integrantes del Grupo Stoli expliquen “exactamente cómo se orquestó el acuerdo”.

Del otro lado, el entorno de Jolie minimizó el alcance de los fallos. Un abogado de la actriz aseguró que las decisiones judiciales recientes “no tienen ningún impacto en el fondo del caso, y ciertamente no tienen ningún impacto en el caso de la Sra. Jolie”. Además, remarcó que la intérprete “solo espera ganar el juicio el próximo año para que su familia finalmente pueda concentrar sus energías en sanar y seguir adelante”.

Una fuente cercana a la protagonista de Maria también rechazó los argumentos de Pitt y defendió la operación. Según explicó, Jolie eligió venderle su participación al Grupo Stoli porque consideraba que podía convertirse en “un excelente socio de distribución mundial” y potenciar el crecimiento de Château Miraval en beneficio de sus hijos, quienes eventualmente heredarán la parte correspondiente a Pitt.

La misma fuente fue todavía más allá al atribuir el conflicto a la actitud del actor. “La verdad es que el ego de Pitt y su obsesión por el control se interpusieron. Brad se negó a trabajar con Stoli simplemente porque Angie los eligió a ellos, no a él”, afirmó.

La disputa por Château Miraval comenzó en febrero de 2022, cuando Pitt demandó a su exesposa alegando que había incumplido el acuerdo alcanzado durante su matrimonio al vender su participación sin su consentimiento. Meses después, Jolie respondió con una contrademanda en la que acusó al actor de haber emprendido una “guerra vengativa” en su contra desde que ella pidió el divorcio en 2016, tras dos años de matrimonio.

Desde entonces, el enfrentamiento judicial se convirtió en uno de los litigios más prolongados y complejos de Hollywood. Aunque el divorcio quedó resuelto a fines de 2024, la pelea por el futuro de Château Miraval continúa abierta. Y con las nuevas declaraciones ordenadas por la Justicia y una audiencia clave prevista para julio, todo indica que el caso todavía está lejos de llegar a su capítulo final.

Fuente: La Nación