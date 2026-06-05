Bariloche: una turista denunció que un hombre que conoció por una app la encerró en un auto e intentó matarla

Una turista de 41 años se bajó una aplicación de citas durante su estadía en Bariloche y acordó una cita con un hombre que se hacía llamar “Aslan”. Sin embargo, el encuentro se convirtió en una pesadilla. La mujer denunció que la llevó al lago, la encerró en el auto y la intentó ahorcar .

El dramático episodio ocurrió este martes pasadas las 20. Según declaró, durante su visita a la ciudad decidió bajarse la app para conocer gente nueva . Así fue como llegó al hombre que se hacía llamar “Aslan” . Después de intercambiar unos chats, acordaron un encuentro para esa misma noche .

“No es fácil para mí. Había borrado las apps hace años. Es un lugar hermoso, una ciudad preciosa. Me dije, voy a intentar abrir la app y me habla este personaje que se hizo llamar Aslan. Me contactó y hablamos dos palabras ”, relató la víctima en diálogo con El Cordillerano.

Esa noche llovía y el hombre pasó a buscarla en auto por el hotel donde se alojaba. “Ni siquiera me abrió la puerta. Salimos y no sabía adónde me llevaba . Pensé que íbamos a pasear. Bajamos hacia el Nahuel Huapi y llegamos a un estacionamiento, fue ahí que le pregunté por qué estábamos ahí, si la idea era tomar un café. Ahí trabó las puertas ”, contó.

A partir de ese momento empezó el terror: “Me dijo ¿me vas a besar? Se me vino encima y me besó y me agarró del cuello . Le dije que se tranquilizara porque me estaba lastimando ”, recordó.

Según contó, sentía mucho miedo, por un lado porque no le permitía bajar del auto y por el otro porque no conocía las calles y no sabía exactamente dónde estaba . Después de un rato volvieron hacia el centro de Bariloche.

En el trayecto, el hombre continuó haciendo comentarios de contenido sexual. “ Me agarró la mano y me la puso debajo de su ropa . Yo me aterré. Me asusté. Me tocó sin mi consentimiento “, reveló.

“Me dijo: si vos apretás este botón soy bueno y si apretás este soy malo . Eso me hizo darme cuenta de que el hombre jugaba con mi incomodidad . Ahí me di cuenta de que no me dio su nombre verdadero, no me dejaba hablar y ni siquiera tenía indicios de dónde era, claramente ocultaba quien era”, remarcó.

“Le decía que me quería bajar, que me quería bajar y no me abría. Cuando logré salir se me enredó la campera en el cinturón. Cuando salí me dije: ‘Gracias por salir viva’ ”, recordó.

Cuando volvió al hotel, repasó todo lo que le había pasado y pensó: “Si me lo hizo a mí, seguro se lo hizo a otras mujeres” , y eso la impulsó a hacer la denuncia. Fue a la comisaria, relató el horror que padeció y denunció al hombre por acoso y abuso sexual .

La víctima contó que después de que el hecho empezó a difundirse en la ciudad, recibió mensajes de muchas mujeres que le dijeron que se dieron cuenta de que estaban hablando con el mismo hombre en la app.

“ Voy a ampliar la denuncia y voy a instar la acción penal . La realicé en la Unidad Segunda y ya llegó a Fiscalía”, contó durante la entrevista. Si bien creía que el hombre había usado un nombre falso, aportó todos los datos que tenía para que lo identifiquen.

Según relató, el acusado le dijo que vivía en Bariloche hacía 15 años y aseguró ser propietario de una empresa de turismo ubicada en sobre la calle Mitre.

De acuerdo con la información publicada por LM Cipolletti , la Policía de Río Negro hizo un seguimiento a través de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad y localizó el auto en el que circulaba; un Chevrolet Cherry Tiggo color negro .

Los agentes aseguraron que el acusado está identificado y ahora trabajan intensamente para dar con su paradero. La investigación continúa.

Fuente: TN