Aventuras en el cine

“Cadena de favores”, una película estadounidense del 2000, dirigida por Mimi Leder, expone algo singular: un proyecto de una escuela logra cambiar radicalmente a mucha gente. Trevor, un alumno de doce años, se entusiasma con una idea de su profesor de Estudios Sociales: cada uno debe sugerir una acción que pueda ayudar a mejorar el mundo. Trevor desarrolla la propuesta de “devolver el favor”: aquella persona que es asistida tiene que realizar una acción similar con otras tres, siempre en la lógica de actividades que no puedan desarrollar por sí mismas. Con idas y vueltas se muestra cómo se llega, incluso, a regalar un auto para devolver un gran favor. El final es duro: el protagonista muere atacado al defender a un compañero que era acosado. La comunidad, desolada, lo llora y reconoce su aporte.

“Si supieras”, un filme de Alice Wu nen, habla de un triángulo amoroso entre tres adolescentes. A Paul le gusta Aster, pero ella ya está de novia. Le pide entonces a Ellie -tiene grandes habilidades con la escritura- que le esboce cartas para Aster a ver si igual la conquista. Ella las prepara (al principio se niega pero como necesita el dinero, acepta). ¿El problema? Las cartas tienen lenguaje sofisticado y cuando Paul y Aster se encuentran, él no puede sostener una conversación creíble. Finalmente Aster se da cuenta y también percibe que la misma Ellie se había enamorado de ella.

Fuente: Clarín