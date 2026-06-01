Autos y efectivo: investigan al expresidente de Trenes Argentinos del mileísmo, que habría recibido coimas con el gobierno anterior

Gerardo Boschin , presidente de Trenes Argentinos hasta enero y gerente de compras de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández , es uno de los principales involucrados en el caso de corrupción en la empresa de los satélites que derivó en los allanamientos y la detención de Facundo Leal , el extitular de Arsat al que le descubrieron US$2,35 millones y drogas en sus propiedades.

Boschin figura actualmente como empleado de ambas empresas, tanto Arsat como Operadora Ferroviaria .

Según la investigación a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez , Boschin fue el primero en recibir el contacto de los privados que resultaron beneficiados por un contrato de Arsat para proveer un depósito donde debía resguardarse material, arreglado presuntamente con coimas.

Boschin fue el que filtró el estado interno del expediente a los empresarios mientras el proceso administrativo avanzaba. También firmó las órdenes de compra. Y, según los mensajes recuperados de los teléfonos secuestrados , fue uno de los funcionarios a los que la firma contratada llevaba dinero en efectivo a las oficinas de Arsat .

La causa FSM1924/2024 se originó en el robo de equipos de la Red Federal de Fibra Óptica en el depósito de San Fernando de la firma Argentina Logistic Services S.A. — ALS—, contratada por ARSAT sin licitación para custodiar infraestructura de telecomunicaciones del Estado. A medida que los investigadores avanzaron sobre los teléfonos secuestrados, el expediente incorporó una línea de corrupción en la contratación que ubica a Boschin en el centro del esquema.

A lo largo de 2021, mientras el proceso administrativo de contratación avanzaba dentro de ARSAT, Boschin mantuvo comunicación con Diego Padilla (vicepresidente de ALS) sobre los pasos internos. El 6 de octubre de 2021, cuando el dictamen jurídico favorable todavía no había salido, Padilla le escribió: “Hola Gerardo, ¿cómo va? Me tienen con una pistola en la cabeza .” Boschin respondió con una foto de Santiago Pando (el presidente de ALS) en la gerencia de ARSAT y el mensaje: “a mi tb, tu representante no quiere cerrar nada.”

Días después, ante una nueva consulta de Padilla sobre el estado del expediente, Boschin respondió: “Si, me dijeron de legales que mañana me mandan el dictamen y sacamos la OC. Te confirmo mañana sin falta.” El 26 de octubre, cuando el dictamen jurídico ya estaba firmado, Padilla le escribió a su socio Fernando Paredes: “ ya salió lo del depósito de ARSAT. No digas nada porque es off the record.”

El 4 de noviembre, con la firma del presidente de ARSAT en el expediente, Boschin le mandó un audio a Padilla: “oía hermano, buen día, cómo estás?, si, si avanzando, ya está en proceso de firmas, así que vamos nomas, ya firmo yo, firma Pagani, así que si todo anda bien entre mañana y el lunes te saco la orden de compra firmada.”

La firma de Boschin aparece en todas las órdenes de compra relevantes del expediente. Como subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT firmó, entre 2021 y 2024: la OC 00009392 por US$18.800 en fletes internacionales (enero 2021), la OC 00009443 por US$919 (febrero 2021), la OC 00010632 por US$766.099 en alquiler de espacio de guardado (noviembre 2021), la OC 00010640 por $8.000.000 en alquiler de grúas (noviembre 2021), la OC 00010781 por $8.800.000 en transporte (diciembre 2021), la OC 00010869 por US$136.000 en carga y descarga (enero 2022), la OC 00011811 por $15.000.000 en transporte (julio 2022), la OC 00011843 por US$114.914 en servicio de depósito (agosto 2022), la OC 00012617 por US$766.099 en alquiler de espacio de guardado (diciembre 2022) y la OC 00014610 por US$104.000 (diciembre 2023).

El 15 de noviembre de 2021, cinco días después de firmada la primera orden de compra por US$766.099, Boschin registró a su nombre una Volkswagen Highline , en el Registro Seccional 13016 de Mendoza.

El 26 de julio de 2023, Facundo Leal —que en ese momento ya era gerente general de ARSAT— le transfirió a Boschin la Volkswagen Amarok Extreme . La fiscalía cruzó esa transferencia con la cronología de las órdenes de compra.

El 16 de mayo de 2022, Fernando Paredes le escribió a Diego Padilla: “Hoy vamos todo con Sofi. El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo , de los in y out del depósito y del movimiento de suelo. Otra cosa cobrada no hay.” El destinatario del efectivo identificado en el mensaje es Boschin.

En otro intercambio recuperado de los celulares, Padilla instruyó a los suyos para que sobredimensionaran los servicios contratados y generaran márgenes: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas. Más carga de las grandes. Que inventes.” La fiscalía interpreta esas instrucciones como el mecanismo para inflar el valor de las órdenes de compra y sostener el flujo de retornos.

Otro mensaje, de octubre de 2021, da cuenta de un pago anterior: “¿ Te dio la otra carga de 100 lucas?" La respuesta de Padilla fue afirmativa: “Sippp”.

Boschin dejó la subgerencia de Compras de ARSAT y en 2024 asumió como presidente de Trenes Argentinos, la empresa estatal que gestiona los servicios ferroviarios de pasajeros, dentro de la estructura del gobierno de Javier Milei. Renunció en enero de 2025, en simultáneo con otros funcionarios del área de Transporte, cuando el secretario de ese entonces, Luis Pierrini , dejó el cargo. “La banda de los mendocinos” , les decían. Muchos impulsados por Pierrini, que adquirió un repentino poder de la mano de Leonardo Scatturice , el empresario cercano a Santiago Caputo .

Boschin fue allanado en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires , en dos de Mendoza y en uno de Nordelta . No fue detenido, aunque se secuestraron elementos de interés para la causa.

Fuente: La Nación