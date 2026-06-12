Atraparon a un joven delincuente que participó de cuatro robos en tan solo dos semanas en Pilar

La madrugada del 14 de mayo de 2026 marcó el inicio de una serie de robos a mano armada que sembraron preocupación entre los habitantes de Pilar , al norte del Conurbano bonaerense. En menos de 10 días, al menos cuatro asaltos violentos fueron atribuidos a una banda que operaba con un patrón meticuloso y sumamente agresivo, dejando a la comunidad en alerta y a las fuerzas de seguridad bajo presión. Ahora, cayó uno de sus miembros .

La modalidad de los hechos llamó la atención de los investigadores: los delincuentes elegían a sus víctimas en la vía pública o justo cuando llegaban a sus hogares . En todos los casos, las amenazas con armas de fuego y la rapidez en la ejecución fueron constantes. Las víctimas, sorprendidas y superadas en número, se vieron forzadas a entregar sus vehículos junto con dinero, teléfonos y documentación personal. Solo el despliegue coordinado de distintas unidades policiales permitió avanzar en la investigación y llegar a la detención de uno de los presuntos responsables.

Según informó el portal Pilar de Todos , la resolución parcial de la causa llegó tras extensas tareas de campo y relevamientos de cámaras de seguridad . El único detenido hasta el momento, un joven de 21 años, fue aprehendido formalmente en la Comisaría 5ta de Moreno , donde ya permanecía alojado por un delito similar.

La orden de allanamiento, secuestro y detención fue librada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Distrito Pilar y el Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro , tras el trabajo conjunto de la SubDDI Pilar y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra de Pilar .

El primer hecho reportado ocurrió el 14 de mayo , cerca de las 02:30, cuando cuatro sujetos interceptaron a una mujer de 49 años que circulaba en una camioneta Volkswagen Tiguan de la empresa donde trabajaba. Los asaltantes, equipados con pasamontañas, guantes y armas de fuego, obligaron a la víctima a descender del vehículo. Además del rodado, se llevaron sus pertenencias, dinero en efectivo y una suma en dólares estadounidenses.

El 18 de mayo, a las 21:30, la banda actuó nuevamente. En esta ocasión, la víctima fue un hombre de 43 años, quien llegaba a su domicilio en la localidad de Agustoni acompañado por su hija menor. Bajo amenazas, le arrebataron el automóvil Volkswagen Tera Trend y aproximadamente $250.000 en efectivo , además de su celular, tarjetas bancarias y llaves.

El tercer episodio ocurrió el 19 de mayo , a la misma hora que el primer asalto. Frente al domicilio de un hombre de 43 años en Pilar, cuatro sujetos — a bordo de un Mercedes Benz A200 blanco sin patente— lo abordaron y, a punta de pistola, le sustrajeron el vehículo. La coincidencia en el modelo y el color del auto empleado por los asaltantes reforzó la hipótesis de una banda organizada.

El último hecho se registró el 22 de mayo, a las 21:00, en la intersección de la calle De la Visitación y Colectora 12 de Octubre . En esta ocasión, cinco individuos que se movilizaban en un Chevrolet Cruze oscuro i nterceptaron a un hombre de 42 años, robándole una Volkswagen Amarok gris . A pesar de que el rodado contaba con rastreo satelital, los delincuentes lograron llevárselo. Posteriormente, gracias al sistema de geolocalización, el vehículo fue hallado estacionado en la avenida Teresa Mastellone, frente a la planta de La Serenísima, en General Rodríguez , y puesto bajo resguardo de la Comisaría 1ra de esa jurisdicción para las pericias correspondientes.

La investigación avanzó a partir del análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad y de tareas de inteligencia realizadas en la zona. El operativo culminante se llevó a cabo en un domicilio de la calle Pedro Morelli, en Campana, donde se secuestró un teléfono celular y se identificó a quienes residían en el lugar.

El joven detenido enfrenta cargos por asociación ilícita y robo calificado, además de otras causas previas. Según la información policial, los demás integrantes de la banda permanecen sin identificar.

La causa está a cargo de la UFI N° 1 de Pilar , con intervención del Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro , que dispuso el allanamiento, secuestro de elementos y detención del principal sospechoso. El procedimiento fue resultado de un trabajo coordinado entre distintas dependencias policiales, que continúan abocadas a la identificación del resto de los integrantes de la banda.

Fuentes judiciales indicaron que el sospechoso permanecerá detenido mientras avanza la investigación y se realizan pericias sobre los elementos secuestrados . Entre estos, el teléfono celular incautado podría aportar información relevante sobre la operatoria y posibles cómplices.

Fuente: Infobae