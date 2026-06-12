Así cayó una pareja que intentó robar una casa en Mendoza: todo quedó filmado por las cámaras de seguridad

Una pareja fue detenida en la madrugada del jueves tras intentar robar una vivienda en el barrio Lihué de Guaymallén , en la provincia de Mendoza . El plan de los delincuentes se vio frustrado por el accionar de la Policía que se dirigió al lugar tras recibir un aviso.

La secuencia quedó registrada por una cámara del sistema de videovigilancia municipal, que además permitió detectar todos sus movimientos. En el video que ilustra esta nota se ve a un hombre vestido de negro, usando un casco azul y con una mochila en su espalda.

En el video que encabeza esta nota, se puede observar que el individuo utiliza un alicate para poder cortar el cerco de la vivienda e ingresar. Pero, al cabo de unos minutos, se detuvo y comenzó a escapar caminado.

En las imágenes posteriores, se ve que el hombre se reúne con otra persona. De acuerdo con lo mencionado por el portal Mendozatoday , se trata de una mujer, quien sería su pareja. Además, se puede observar cuando ambos se suben a una moto y se van del lugar.

Mientras tanto, los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) observaron todos los movimientos ejecutados por la pareja a través de la cámara ubicada de frente a la vivienda violentada, ubicada en la intersección de Pedro Molina y Sarmiento . Los agentes detectaron cuando el delincuente manipulaba el cierre perimetral con la herramienta de corte e inmediatamente dieron aviso a los efectivos policiales que patrullaban el sector.

Al advertir la presencia policial, la pareja empezó a escapar en la Zanella RX 150 circulando por distintas calles del barrio para poder desviar a los agentes. Sin embargo, desde el CEO los operadores seguían el recorrido del vehículo en tiempo real, lo que permitía guiar a los uniformados hacia la ubicación de los prófugos.

El operativo, que se extendió por varias calles, culminó con la captura de los dos sospechosos cerca de la 1 de la mañana. La detención se produjo en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Sarmiento por los efectivos de las comisarías 57ª y 31ª.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el rodado utilizado por la mujer de 28 años y el hombre de 37. Incautaron una serie de herramientas que, según las fuentes policiales, habrían sido empleadas en el intento de robo: una pinza, un alicate y un martillo . Los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia para su peritaje.

La Policía de Mendoza desarticuló una banda acusada de robar a choferes de aplicaciones de transporte mediante un operativo que incluyó 24 allanamientos simultáneos en los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras . El procedimiento derivó en la aprehensión de ocho personas y el secuestro de armas, drogas y otros elementos vinculados a la causa.

El esquema delictivo consistía en solicitar viajes a través de plataformas digitales y, una vez iniciado el recorrido, amenazar a los conductores con armas de fuego para robarles dinero, teléfonos y pertenencias. La investigación arrancó tras múltiples denuncias de choferes víctimas de este tipo de asaltos en distintos puntos de Godoy Cruz, y estuvo a cargo de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz , que realizó análisis de datos y tareas de seguimiento hasta identificar a los presuntos integrantes de la organización.

Los allanamientos se ejecutaron principalmente en el oeste de Godoy Cruz, con medidas complementarias en Las Heras. Los agentes secuestraron tres armas de fuego, casi 300 gramos de cocaína, 36 gramos de éxtasis y alrededor de 3,5 kilos de marihuana. El operativo fue ordenado por la jueza de Garantías Martina Alexa Hertlein y el fiscal de Robos y Hurtos Ezequiel Morando .

La Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los aprehendidos y establecer si hay más involucrados en la organización.

Fuente: Infobae