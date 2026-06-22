Atacó con un machete a su hermano en Córdoba tras una pelea y quedó detenido

Un joven atacó con un machete a su hermano, de 20 años, y quedó detenido en Calamuchita , provincia de Córdoba . La víctima sufrió una herida cortante en la muñeca y la fractura de uno de sus dedos.

El hecho ocurrió este fin de semana en la localidad de San Agustín, donde se produjo una discusión entre el agresor, de 22, años y su hermano, que derivó en una agresión con consecuencias físicas inmediatas.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas poco después del ataque. De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv , el joven de 20 años fue trasladado a un centro de salud para recibir las curaciones necesarias para sus heridas .

El agresor abandonó el lugar tras el incidente, lo que motivó que los efectivos desplegaran un operativo de búsqueda en la zona . La localización y detención se concretaron en las horas siguientes, y el joven fue puesto bajo custodia policial a la espera de las decisiones de la Justicia.

La Fiscalía de Instrucción de Calamuchita tomó intervención en el caso y ordenó una serie de medidas probatorias para esclarecer el episodio . Entre ellas, se dispuso la toma de declaración de los involucrados y la realización de pericias médicas sobre las lesiones sufridas por la víctima.

Hace tan solo una semana, dos hermanos murieron apuñalados en medio de una pelea familiar en Córdoba. Las víctimas fueron identificadas como Sergio Cuello y Germán Cuello , ambos de la misma edad. El hecho tuvo lugar en una zona alejada del centro de San Clemente , en el domicilio donde reside la madre de ambos hermanos.

Según los primeros datos, el desencadenante habría sido una discusión surgida durante una reunión familiar. Las circunstancias exactas bajo las cuales el conflicto escaló, así como el modo en que se desarrolló la secuencia de hechos, continúan bajo análisis de las autoridades.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder ElDoce.TV , en el altercado se habrían utilizado tanto armas blancas como de fuego, aunque los detalles precisos sobre cómo se emplearon estos elementos aún son materia de investigación.

Desde la madrugada, personal policial y judicial desplegó un gran operativo en la vivienda. Los efectivos trabajaron en el relevamiento de pruebas y en la toma de testimonios a fin de reconstruir la dinámica de los hechos.

El procedimiento incluyó la intervención de gabinetes judiciales especializados, que colaboraron en la recopilación de elementos de interés para la causa. Los investigadores pusieron especial atención en la identificación de posibles armas utilizadas y en la obtención de indicios materiales que permitan esclarecer el enfrentamiento.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, desde donde se dispuso una serie de pesquisas y peritajes. El objetivo central es determinar de manera fehaciente cómo se originó y desarrolló la pelea que culminó con la muerte de los hermanos Cuello.

Uno de los puntos clave para los investigadores es el análisis de los resultados de las autopsias, las cuales permitirán conocer con exactitud la causa de muerte de cada uno de los hermanos y aportar datos relevantes sobre los instrumentos empleados en el hecho.

Las autoridades judiciales aguardan la información pericial para avanzar en la imputación o deslinde de responsabilidades. Además, se llevan adelante entrevistas con familiares y allegados que estuvieron presentes o tienen conocimiento de los hechos, con el propósito de reunir la mayor cantidad de elementos probatorios.

Fuente: Infobae