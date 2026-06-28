Así quedó la tabla de posiciones de la F1, tras el triunfo de George Russell en el GP de Austria

George Russell se impuso este domingo en el Gran Premio (GP) de Austria de la Fórmula 1 (F1) que se realizó en el circuito de Spilberg, correspondiente a la fecha 10, y le dio un nuevo triunfo a Mercedes, que también tuvo a Kimi Antonelli en el tercer lugar del podio. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que largó 5°, fue una de las figuras del día, apretando hasta el final y concluyendo en el segundo lugar. El argentino Franco Colapinto, en otro fin de semana de sinsabores, concluyó 15°.

La de este domingo fue la segunda victoria para el británico esta temporada, que recorta distancias en el campeonato respecto al líder Antonelli. El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el Top 5.

Más allá de este resultado, Antonelli sigue en lo más alto de la tabla de posiciones de pilotos, sobre todo por haberse quedado con cinco carreras en lo que va de la temporada.

Franco Colapinto (Alpine), que tuvo sensaciones cambiantes este fin de semana, largó 16° y finalizó 15° (el sábado vio frustrado su intento en la segunda tanda clasificatoria). Su compañero Pierre Gasly concluyó 11°.

El piloto argentino, que sumó en cuatro de las ocho carreras de la temporada (si bien esta fue la fecha 10, dos no se corrieron por la Guerra de Medio Oriente) acumula 16 puntos con su Alpine.

La tabla de posiciones en el campeonato de pilotos le sigue perteneciendo a Antonelli, el piloto italiano de 19 años que lidera con 40 puntos de ventaja sobre George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari) está tercero.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina .

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Fuente: La Nación