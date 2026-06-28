Dónde queda Cabo Verde, el próximo rival de la Argentina en el Mundial 2026

El viernes 3 de julio la selección argentina se enfrentará a la de Cabo Verde en los dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026 . El plantel del país insular sorprendió en la competencia de fútbol por su destreza y entereza en lo que es su primera participación en un Mundial . Pero tal vez mucho de lo que enseñó en el campo de juego es parte de la esencia de su gente y cultura. Conocé dónde queda este país y por qué es considerado una de las democracias más estables de África.

Cabo Verde tiene una extensión de poco más de 4000 km2, está compuesto por 10 islas, de las cuales solo una permanece totalmente deshabitada y es un área protegida. Su capital es Praia y allí vive la mitad de su población. Se ubica en el extremo norte de África , en el océano Atlántico y a solo 500 km de las costas de Senegal.

En 1456, el Reino de Portugal las invadió y anexó a su territorio de ultramar . De ese modo pasó a ser una colonia más y con ello se aplicaron las mismas normas que en la metrópoli.

Debido a su emplazamiento, se convirtió en un canal estratégico para el comercio transatlántico de personas esclavizadas hacia América. Gran parte de las personas que trasladaban desde África, primero pasaban por Cabo Verde, donde conocían su destino final al otro lado del océano.

Con el paso de los siglos y la esclavitud por fin abolida, la realidad del archipiélago cambió por completo. En 1956, tras la presión social, desde Lisboa decidieron cambiar su estatus de colonia a provincia de ultramar , pero la población local insistió en que merecían la independencia plena.

Diferentes luchas políticas se llevaron a cabo y, entre 1950 y 1960, líderes caboverdeanos como Amílcar Cabral se unieron a Guinea-Bisáu en una sangrienta guerra para separarse definitivamente de la metrópoli. El 5 de julio de 1975 Cabo Verde declaró su independencia , en un contexto donde la República de Portugal había finalizado un año antes con una de las dictaduras más longevas de Europa.

Hasta 1990, Cabo Verde permaneció con un sistema de partido único. Recién en 1991 surgió el Movimiento para la Democracia (MPD) , lo que permitió el desarrollo de elecciones libres y la constitución de un país con democracia liberal.

Actualmente, se la considera como la mejor democracia de África , ya que sus instituciones son estables y persiste una sucesión de poderes en un marco de paz y respeto, realidad que difiere de muchas otras naciones del mismo continente.

La población de Cabo Verde está compuesta en su mayoría por los descendientes de esclavos que se instalaron en el archipiélago durante la época colonial con el propósito de cultivar algodón para Portugal. Con el paso de los años también se dio un mestizaje euroafricano que es notorio en todas sus ciudades .

El idioma oficial es el portugués y existe un dialecto nacional que integra palabras africanas. Es conocido como criollo caboverdiano con nueve variantes. La población , según BBC Mundo , es de 524.000 , pero la diáspora podría representar los dos millones, siendo Portugal y los Estados Unidos los destinos principales de la recepción migrante.

De acuerdo con la Enciclopedia Británica , el archipiélago se divide en el grupo de Barlavento al norte y el grupo de Sotavento al sur. Las islas de Barlovento incluyen Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia (que está deshabitada), São Nicolau, Sal y Boa Vista, junto con los islotes de Raso y Blanco. Las islas Sotavento incluyen Maio, Santiago, Fogo y Brava y los tres islotes llamados Rombos: Grande, Luis Carneiro y Cima.

En cuanto a la geografía y clima de Cabo Verde, es un archipiélago extremadamente seco ; no tiene suficientes fuentes de agua dulce, por lo que depende de las plantas desalinizadoras. Gran parte del territorio está cubierto de dunas o suelo árido y solo un 11% se destina a la agricultura .

El volcán Pico do Fogo es el punto más alto con 2829 metros. Está activo y entre 2014 y 2015 tuvo su más reciente erupción, lo que obligó a evacuar a un millar de habitantes.

Fuente: La Nación