Clavar palitos de sushi en la planta de romero: para qué sirve y cómo hacerlo

El romero es una de las plantas aromáticas más elegidas para tener en casa. Su aroma y sus múltiples usos en la cocina la hacen única entre todas, por eso es importante saber cómo cuidarlas en el patio.

Para eso, existe un truco casero que pocos conocen pero que es efectivo: clavar palitos de sushi en la tierra del romero .

El principal objetivo de este truco es remover la tierra . Con el paso del tiempo, el riego frecuente puede compactar el sustrato , dificultando que el oxígeno llegue a las raíces.

Al introducir palitos de madera en distintos puntos de la maceta, se generan pequeños canales que permiten una mejor circulación del aire y favorecen el drenaje del agua. Esto es especialmente importante en el romero, una planta mediterránea que no tolera el exceso de humedad.

La técnica es sencilla y no requiere experiencia previa en jardinería.

Es importante realizar el procedimiento con suavidad para evitar dañar las raíces principales de la planta.

Los especialistas en jardinería recomiendan repetir esta práctica cada tres o cuatro semanas durante la primavera y el verano , cuando el romero se encuentra en pleno crecimiento.

En otoño e invierno puede hacerse con menor frecuencia , ya que la planta reduce su actividad y necesita menos intervenciones.

Fuente: TN