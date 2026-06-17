Argentina vs Argelia, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo J

Con un Lionel Messi en modo bestial, Argentina inició con todo la defensa del título en el Mundial 2026. Fue 3-0 a Argelia , con un triplete del capitán, que además rompió cinco récords en su partido 200 con la Selección. No sólo igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de la competencia, sino que fue su primer hat trick, el más veterano en convertir por triplicado y el primero en marcar en la máxima cita del fútbol con 20 años de diferencia.

A Lionel Messi lo anotaron antes. Papá Jorge y mamá Celia fueron primero al registro civil de Rosario y mucho después a dar a luz ese 24 de junio de 1987. Esa es la única explicación para que, a sus supuestos 38 años y 357 días, este animal competitivo siga vigente, convirtiendo un triplete por primera vez en su primer partido como el primer jugador que llega a seis Mundiales. Los tantos que le dieron la victoria a la Selección Argentina sobre Argelia (3-0), los que también le permitieron agigantar su leyenda, alcanzar con 16 al alemán Miroslav Klose, el máximo goleador de copas del Mundo de la historia. Y todo, en su partido 200 con la Albiceleste, en su propio Bicentenario. Leer más.

Regala fútbol y certezas la Scaloneta. De ahora en más, si alguien quiere entender cómo debe debutar un campeón del mundo, puede analizar al detalle la victoria 3-0 de Argentina ante Argelia en el inicio de la Copa del Mundo. Con una idea que no envejece, con muchísima autoridad, con mediocampistas que vuelan y con un Lionel Andrés Messi descomunal, los comandados por Lionel Scaloni arrancaron con el pie derecho el sueño del bicampeonato. Leer más.

La Selección Argentina tuvo un gran debut en la Copa del Mundo. Fue de menor a mayor, pero mostró toda su categoría ante Argelia. Además, tuvo a Lionel Messi en modo intratable. El capitán sigue escribiendo su gran historia con nuevas marcas. A punto de cumplir 39 años, es el único jugador desde 1930 en anotar un hat-trick con esa edad. El rosarino estuvo bien acompañado por Rodrigo De Paul. Lisandro Martínez fue el mejor de la última línea y Enzo Fernández también redondeó un buen encuentro. Leer más.

Lionel Messi sacó a relucir toda su magia y demostró que, al menos en su caso, la edad es apenas un número. A sus 38 años —cumplirá 39 el próximo 24 de junio— sigue tan vigente como siempre. El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 generaba una expectativa enorme, pero el capitán le quitó cualquier cuota de dramatismo y regaló una actuación para el recuerdo.

Porque el 10 parece no conformarse nunca. En la victoria 3 a 0 ante Argelia, por la primera fecha de la Copa del Mundo, firmó una noche histórica que volvió a alimentar una leyenda que parece no tener techo. Leer más.

La expectativa era grande. Muy grande. El debut de la Selección campeona del mundo era esperada por propios y extraños con el foco principal puesto, claro está, en Lionel Andrés Messi. Y el capitán la rompió.

Marcó su primer hat trick en una Copa del Mundo con el que Argentina trituró a Argelia por 3-0 en el debut mundialista. Y claro, se llevó la pelota. Así, alcanzó a Miroslav Klose en lo más alto de la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo, ambos con 16. Leer más.

Medios de distintas partes del planeta se rindieron ante Lionel Messi por su actuación en el 3-0 frente a Argelia, en el debut de la selección Argentina en el Mundial. En sus portadas web, destacaron los tres goles que convirtió ante el conjunto africano y los récords que desbloqueó en Kansas.

“¡Histórico Messi!”, tituló el periódico deportivo español AS en su edición web, apenas finalizó el partido en Estados Unidos. Otro medio madrileño como Marca calificó la tarea del capitán argentino como “Brutal” y exclamó: “¡¡¡ Hat-trick de Messi!!!”.

En tanto, en Francia, donde Messi tuvo un paso agridulce por París Saint Germain luego de su salida de Barcelona y antes de su desembarco en Inter Miami, L'Equipe señaló que “El mejor (goleador) de la historia es Messi”. Leer más.

"Es una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación, a mis compañeros porque me dieron fuerza para que esté bien. Nada más", contó el capitán de la Selección Argentina.

"No me imaginaba cuando era chico todo lo que me tocó vivir. Todo esto es de yapa. Conseguí todo y más, y estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso, de sentirme bien adentro de una cancha como siempre me gustó a mí", agregó el campeón del mundo.

Con respecto al partido, agregó: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, sabíamos que ellos tienen muy buenos jugadores, que son dinámicos, intensos, que si les dejábamos la pelota, nos podían generar, pero estuvimos bien parados sin la pelota, nos pudimos poner en ventaja y manejar el partido. Nos costó un poco el primer tiempo, en el segundo cambió. Es normal. Un Mundial es difícil. Se está viendo que nadie regala nada, que todas las selecciones son fuertes, todas están bien trabajadas. Los partidos van a ser muy igualados".

"Me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Somos parecidos en ese sentido: me quiero sentir bien y siempre dar el máximo mientras pueda", agregó Leo.

"No miro el número. Es un honor por lo que significa estar al lado de Klose, al lado de Ronaldo (Nazario), de Mbappé que hoy hizo dos. Si bien es un orgullo, no significa nada. Ronaldo, de lo que yo vi, es uno de los más grandes y no está primero. Es una estadística nomás", concluyó.

La espera terminó. La Selección Argentina hizo su presentación en el Mundial 2026 frente a Argelia y ahora llega el momento del análisis. Después de los 90 minutos en Kansas City, los hinchas ya tienen su veredicto sobre el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni. Y en Clarín te invitamos a participar. Leer más.

El contundente triunfo frente a Argelia se convirtió en la primera victoria de la Selección Argentina en un debut mundialista como campeón vigente. Así, le puso fin a una racha negativa que había comenzado en España 1982 y se había prolongado en Italia 1990. Leer más.

"Fue un partido durísimo. El resultado final es por la genialidad de Leo y porque el equipo supo sufrir. Por momentos nos pusieron en problemas y sabíamos que si ellos jugaban asi nos teníamos que poner el overol", analizó el DT campeón del mundo.

¿El mejor Messi siempre es el último, como dijo alguna vez Pablo Aimar? "Hasta que él quiera será el mejor. No tenemos dudas los que lo vemos diariamente. Hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar cuando no lo tengamos en la cancha. Quisimos tener un poco más la pelota, pero supimos sufrir. Cuando tuvimos la pelota jugamos y cuando no supimos sufrir".

"Cumplimos el primer objetivo. La anterior vez no habíamos podido ganar el primer partido y es muy lindo haberlo hecho ahora", dijo en primera instancia el mediocampista de la Selección Argentina, uno de los mejores en el debut frente a Argelia. "Me alegra mucho que Messi siga rompiendo récords, sentir que podemos ayudarlo. Para nosotros siempre es una ventaja tenerlo adentro de la cancha y también tenerlo afuera porque es muy importante lo que habla para el grupo", agregó. ¿Para qué esta Argentina? "Estamos para competir. Pueden pasar muchas cosas, pero mientras compitamos el mensaje va mas allá. Es un equipo que no se conforma, que respeta la idiosincrasia de nuestro país y vamos para adelante".

"Siempre es un orgullo llevar esta camiseta. Estoy muy contento, me da mucha emoción esto", dijo en primera instancia el ex defensor de River, debutante en un Mundial. Luego se refirió al gesto que hizo luego de uno de los goles de Messi, cuando se lo vio tomándose la cabeza: "Messi hace todo tan fácil, lo vemos en los entrenamientos y es una locura. Hay que ir paso a paso".

"Ya no hay palabras para describirlo. Si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que es el más importante de todos y nosotros tenemos que armar un equipo para que él se sienta cómodo porque es el más importante de todos", sentenció el mediocampista de la Selección Argentina.

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Leo Messi hace una de las suyas y clava un golazo para abrir el marcador ⭐️ 📺 Argentina 1-0 Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/rv8GRxFb4S

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¡HAT-TRICK DE MESSI! 🇦🇷 Goleada de Argentina, alcanza a Klose como máximo goleador y tenés que cerrar el estadio 🐐 📺 Argentina 3-0 Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/1hRQbLH1qd

Leo marcó los tres goles del triunfo frente a Argelia en el debut mundialista y alcanzó a Miroslav Klose en lo más alto de la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo, ambos con 16. También completó un gran partido Rodrigo De Paul, quien dio la asistencia del primer gol, mientras que Lisandro Martínez y Facundo Medina mostraron firmeza en la línea fondo.

El árbitro polaco Szymon Marciniak adicionó seis minutos que sirven de relleno a un partido ya sentenciado.

LIONEL MESSI, OVACIÓN HISTÓRICA. GRACIAS PARA SIEMPRE. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/2foCWIBYUQ

En un debut soñado, el crack argentino anotó el primer hattrick de su carrera en Mundiales. Además, igualó los 16 goles de Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Fue con un remate de afuera del área inatajable para Luca Zidane.

El crack argentino, de 38 y 357 días, superó el récord del camerunés Roger Milla, quien había anotado con 38 años y 34 días frente a Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo de Italia 1990.

Fue un disparo de afuera del área de Houssem Aouar, ingresado en el segundo tiempo. Dibu voló aunque ese remate salió desviado.

Leo corrió al espacio luego de un pase sensacional de Alexis Mac Allister y definicó exigido por la marca de Rayan Ait Nouri. Tapó bien el arquero argelino.

El crack argentino tomó el rebote luego de un disparo de media distancia de Alexis Mac Allister y definió con toda la tranquilidad del mundo. De esta manera, igualó los 15 goles en Mundiales de Ronaldo Nazario y quedó a un tanto del récord histórico de Miroslav Klose.

Pase quirúrgico de Messi y remate cruzado del delantero del Inter de Milán que tapó bien el hijo de Zizou.

La Selección Argentina le robó la pelota en salida a Argelia y Leo quedó cómodo para patear desde la medialuna del área. El disparo se le fue muy por arriba del travesaño. De todos modos, el seleccionado africano le disputa la posesión del balón a la Scaloneta en el comienzo del complemento, lo que no había sucedido en gran parte de la primera mitad.

La emoción de Messi al marcar el primer gol de Argentina en la Copa del Mundo ❤️ ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/XEUeNkEBgc

El DT argentino incluyó en el equipo titular a Facundo Medina como reemplazante del lesionado Nicolás Tagliafico, reforzando así el lado izquierdo de la defensa, que fue la más elegida por Argelia para atacar. Además, fortaleció la espalda de Alexis Mac Allister, donde los africanos encontraron más huecos.

Sin brillar, el equipo de Lionel Scaloni le gana merecidamente al seleccionado africano luego de 45 minutos que arrancaron con un gol anulado por fuera de juego para cada uno. El seleccionado argentino manejó la pelota durante la mayor parte del tiempo y la movió de un lado a otro buscando encontrar espacios en la línea de fondo rival. El que rompió el cerrojo fue Rodrigo De Paul con un pase quirúrgico para Messi, quien giró y la clavó al ángulo izquierdo del arco defendido por Luca Zidane.

En el final, algún desacople defensivo entre los defensores argentinos y la línea de mediocampistas le permitió al conjunto argelino aproximarse a Dibu Martínez, aunque sin llegar a generar ocasiones claras de gol. Fue tan sólo un pequeño llamado de atención.

El seleccionado africano encontró espacios a la espalda de Alexis Mac Allister y logró aproximarse al área argentina, aunque todavía está lejos de inquietar a Dibu Martínez.

El ex Vélez recibió la pelota sin marca en el borde del área y tuvo tiempo para acomodarse y patear. Era una buena oportunidad, pero el remate se fue muy desviado.

El lateral izquierdo de la Selección Argentina, reemplazante del lesionado Nicolás Tagliafico, pasó al ataque y tuvo espacio para patear al arco desde adentro del área, pero no se animó y buscó el pase para Lautaro Martínez que fue interceptado.

Minutos antes, a Messi la perdonaron una tarjeta amarilla por un golpe a la altura de la pantorrilla de un rival.

El equipo de Scaloni, como era de esperar, domina la posesión y mueve la pelota de un lado a otro buscando espacios en el fondo de la defensa rival. Los argelinos esperan en su propio campo pese a la desventaja parcial.

Un pase frontal de Rodrigo De Paul rompió la estructura defensiva de Argelia, que le cerraba bien los espacios a la Selección Argentina. Recibió la pelota Leo, giró y la clavó al ángulo. Es su gol número 14 en Mundiales, con lo que iguala la línea de Mbappé y de Gerd Muller. Ambos tienen por delante a Miroslav Klose (16) y Ronaldo Nazario (15).

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¡¡ERA UN GOLAZO DE ARGENTINA, ERA DE LIONEL!! ❌⚽ Messi puso el 1-0 para la Albiceleste, pero fue ANULADO por fuera de juego de la Pulga. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EUlg8PC4ry

ANULADO EL GOL DE ARGELIA ❌⚽ Chaibi puso en ventaja a los africanos sobre Argentina, pero también fue ANULADO por fuera de juego. ¡¡RESPIRA LA ALBICELESTE EN KANSAS!! #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qAqBsSgGLB

Lautaro Martínez recibió de espaldas el pase de Enzo Fernández, giró y lo habilito al 10. Leo definió con categoría, pero estaba en posición adelantada por centímetros.

Fuerte cabezazo del delantero argentino tras un centro desde la izquierda. Aunque estaba en offside, tapó bien el arquero Luca Zidane.

Empezó el partido 200 de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, con la que marcó 117 goles. Es el tercer futbolista que llega a esa marca tras Cristiano Ronaldo (228) y el kuwaití Bader Al-Mutawa (202).

"Oh, oh, oh" 🗣️ Suena el Himno Nacional Argentino en Kansas 🇦🇷🥹 📺 Argentina vs. Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/OUW56US0B8

Cuando se formaron las filas de ambos equipos, Lionel Messi saludó a Luca Zidane, hijo del legendario Zinedine Zidane y arquero de Argelia. Leo enfrentó por única vez a Zizou el 19 de noviembre de 2005, cuando el FC Barcelona derrotó al Real Madrid por 3-0 en el estadio Santiago Bernabéu con un doblete de Ronaldinho y un gol de Samuel Eto'o. Ahora se enfrentará a su hijo.

Por los altoparlantes del estadio se escucha la canción que popularizó Diego Armando Maradona el 19 de abril de 1989, cuando en el estadio Olímpico de Múnich, en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa UEFA entre Napoli y Bayern Múnich, realizó la entrada en calor al ritmo de la música de Opus.

La fila la encabezó Lionel Messi, listo para comenzar su sexto Mundial con la camiseta de la Selección. Fue aclamado por el público. Compartirá el ataque junto a Lautaro Martínez para el debut mundialista ante Argelia. Faltan 35 minutos para el comienzo del partido.

🔥🇦🇷 LA SALIDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA RUMBO A UNA NUEVA COPA DEL MUNDO. pic.twitter.com/mhKnVHmgET

"Ellos (los jugadores) nos transmiten tranquilidad a nosotros, en los entrenamientos, en la previa, en la salida del hotel. Están bien, tranquilos, con ganas de empezar", dijo en primera instancia uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni. "Hoy es Argelia, es otro Mundial. No vivimos del pasado. La energía está puesta en construir para lo que viene", agregó al respecto del mensaje que le bajan a los futbolistas. Y reconoció la importancia de el apoyo de la gente, tanto de quienes están en el estadio de Kansas City como de aquellos que siguen la Copa del Mundo a la distancia.

El suizo Vladimir Petkovic, quien dirigió a la selección de su país en el Mundial de Rusia 2018, alineó a Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. Dejó en el banco a Riyadh Mahrez, campeón de la UEFA Champions League con el Manchester City y con presente en el Al Ahli saudí, quien en la previa asomaba como la máxima figura de los africanos.

🇩🇿🇦🇷 99% of the crowd is Argentina pic.twitter.com/KWhgnefEjh

Como es habitual, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes salieron al campo de juego antes que el resto de sus compañeros y aprecian la belleza del estadio que se empieza a llenar de hinchas argentinos. El jugador del Inter Miami será titular en la mitad de la cancha, mientras que el de Boca, al límite en lo físico, irá al banco de suplentes.

LAS CÁBALAS NO SE ROMPEN: CARAMELOS TIME PARA LEANDRO PAREDES Y RODRI DE PAUL ANTES DE ARGENTINA-ARGELIA. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JJLCwoRbIZ

Los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni llegaron al recinto del Kansas City de la MLS para el debut mundialista frente a Argelia. El equipo está confirmado: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

En la antesala del debut mundialista frente a Argelia, en Kansas City, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni dejaron el hotel y partieron rumbo al recinto con capacidad para 80 mil espectadores, al que ya empiezan a ingresar los hinchas.

Los alrededores de la cancha donde la Selección Argentina realizará su estreno en el Mundial 2026 ante Argelia, se encuentran colapsados de autos para el ingreso. Las puertas se abrieron tres horas antes del inicio del partido para que los hinchas, que están ansiosos, puedan arribar al recinto de la mejor manera.

En el Kansas City Stadium de Estados Unidos, los hinchas de la Selección Argentina cantaron JiJiJi en honor al Indio Solari en la previa del partido contra Argelia en el #Mundial2026 . https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/nlR8DAWF7X

¡ASÍ NOS RECIBIÓ KANSAS! La previa mundialista se vive de esta manera. ¡VAMOS, ARGENTINA! 💪🇦🇷 pic.twitter.com/3cHHyCfa4k

Tras ser desafectado de la convocatoria por una lesión que lo dejó a las puertas del mundial, Leonardo Balerdi se sinceró en redes sociales con un fuerte mensaje. " Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar. El tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina ", escribió.

Locura total en Bangladesh por Argentina: hicieron una camiseta gigante de la Selección Argentina antes del debut en el Mundial. pic.twitter.com/CZyedWlaF1

El rosarino, campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, le dedicó un sentido mensaje a sus excompañeros a través de las redes sociales. Enzo Fernández y 'Cuti' Romero, entre otros jugadores, no tardaron en responder. ENTERATE DE MÁS ACÁ .

Desde Villa Fiorito hasta Famaillá y de Mar del Plata hasta Roma. Con Nico Paz y Giuliano Simeone como únicos jugadores nacidos en el exterior, el uno por uno de Clarín por las ciudades que aportaron representantes al equipo que comienza esta noche su defensa del título de campeones del mundo. LEELO ACÁ .

A pocas horas para el primer partido de Argentina por la Copa del Mundo 2026, el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol compartió un posteo junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en el que se los ve sonrientes, tomando mates, y escribió: "Todos juntos, por mi bandera la vida yo doy".

Durante el mediodía, miles de argentinos volaron desde distintas partes de Estados Unidos para hacerse presentes en la ciudad sede del debut de la Selección en el Mundial 2026. El partido, comenzará a las 22 (hora Argentina).

Dos emprendedores de Mar del Plata crearon un protector para los dedos diseñado para prevenir lesiones en arqueros, que fue solicitado por la AFA para ser utilizado de cara al Mundial. El proyecto, denominado Artogrip, fue desarrollado por Leandro Ramírez y Francisco Francesch, con el objetivo de evitar la hiperextensión de los dedos, una de las lesiones más frecuentes en quienes defienden los tres palos en el fútbol. Está fabricado en plástico flexible (TPU), y su función es mantener la mano en posición de semigarra, sin restringir el movimiento natural, para reemplazar al tradicional vendaje.

Leandro ya se encontraba diseñando férulas, cuando Francisco le propuso crear algo que suplante a las incómodas cintas que habitualmente se colocan partido a partido. Mientras el proyecto cobraba mayor repercusión en Mar del Plata, misma ciudad de la que es oriundo el arquero argentino, llegó el tan esperado mensaje. ‘Creo que me están llamando de la AFA, quieren el producto ’, le dijo Francisco a su padre, mientras tomaban un café.

“ Son de plástico elástico. Te permiten lo que es cerrar la mano, o sea, para el lado que tenés que cerrar la mano se puede hacer, pero impide que los dedos se te doblen tanto para atrás como para los costados. Le da soporte al dedo justamente para las lesiones o para evitar las lesiones ”, aclararon los dueños de Artogrip. “Lo único que te podemos decir es que ojalá lo ayuden al Dibu con su lesión y que vamos por la cuarta estrella. Ojalá hayamos sido de ayuda para nuestra Selección ”, relataron ambos en diálogo con Infobae.

En la previa del debut de los Campeones del Mundo ante Argelia, que tendrá lugar este martes por la noche, la fiesta argentina causa furor en las calles. Al rededor de tres mil hinchas coparon el Mill Creek Park este lunes, en una jornada que tuvo de todo.

¡DESDE DEJAR EL TRABAJO HASTA VENDER EL AUTO! 🤯 🇦🇷 En el banderazo previo al debut de la Selección Argentina en el Mundial, los hinchas nos contaron cuáles fueron las mayores locuras que hicieron para seguir a la Albiceleste por el mundo. Conocemos estas historias junto a… pic.twitter.com/zQE1fiG1Ma

Dejar el trabajo, vender el auto o viajar como sea, fueron algunas de las explicaciones más repetidas. La euforia argentina cautivó incluso a hinchas de otras selecciones del mundo y habitantes de Kansas, que quedaron atrapados por la locura celeste y blanca.

🇫🇷 ¡UN FRACÉS EN MEDIO DEL BANDERAZO ARGENTINO! 🇦🇷 pic.twitter.com/lbA5yUWhHJ

Entre las apariciones destacadas de la tarde, se encuentra la del máximo ídolo de Independiente, Ricardo Enrique Bochini, quien se encuentra recorriendo Estados Unidos en su motorhome, bautizado el 'Bochamóvil', con el objetivo de seguir cada paso del equipo de Scaloni. Cuando los hinchas advirtieron la presencia del emblema de Independiente, el ex futbolista recibió una multitudinaria ovación.

🇦🇷 ¡BOCHINI, PRESENTE EN EL BANDERAZO ARGENTINO EN KANSAS! pic.twitter.com/xE0li3qnOI

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Se harán sentir esta noche los argentinos en el imponente GEHA Field at Arrowhead Stadium, escenario del debut de la Scaloneta ante Argelia en Kansas City. El recinto tiene el interesante récord de ser el estadio a cielo abierto más ruidoso del mundo. Su fama se consolidó en 2014, cuando durante un partido de la NFL se registraron 142,2 decibeles, una marca certificada por Guinness World Records. Para dimensionarlo, ese nivel de sonido equivale al ruido de un avión en pleno despegue. La arquitectura del estadio -con tribunas empinadas y un diseño que favorece la concentración del sonido- potencia aún más el impacto acústico sobre el campo de juego. LEER MÁS .

🏆 #FIFAWorldCup 🔎 Argelia, el primer rival de #Argentina en el Mundial 2026 🏆 📝 https://t.co/jKh6xRnMP6 pic.twitter.com/jNzPPkZt9n

Lionel Scaloni ya definió a los once jugadores que saldrán a defender el título de campeón del mundo. Bajo los tres palos estará Emiliano "Dibu" Martínez ; la defensa estará conformada por Nahuel Molina , Cristian "Cuti" Romero , Lisandro Martínez y Facundo Medina . En la mitad de la cancha estarán Rodrigo De Paul , Enzo Fernández y Alexis Mac Allister , mientras que el tridente ofensivo será integrado por Thiago Almada , Lautaro Martínez y el capitán, Lionel Messi . NOTA COMPLETA .

Tras los enfrentamientos entre hinchas argentinos y argelinos ocurridos durante la noche en el Times Square , Nueva York, ambos bandos dejaron atrás las tensiones y, horas antes del debut mundialista, se mostraron reconciliados y compartieron muestras de afecto en las calles de Kansas.

🇺🇸🇦🇷🇩🇿 QUILOMBO ENTRE ARGENTINOS Y ARGELINOS EN TIMES SQUARE pic.twitter.com/lt1mCCOQ16

🇺🇸🇦🇷🇩🇿 Los Argentinos y Los Argelinos se saludan con buena onda, está mañana en Kansas City pic.twitter.com/NoOVR7f1aY

Cientos de argelinos realizaron un impresionante banderazo en Kansas para alentar a su selección antes del esperado enfrentamiento ante Argentina en el Mundial. Con decenas de bengalas, tiñeron de rojo una de las plazas de la ciudad que albergará el tan esperado debut de ambos seleccionados.

La dupla central estaría conformada por el Cuti Romero y Licha Martínez . En tanto, los laterales, una de las zonas que más dudas generaba por las lesiones, también parecen definidos: Gonzalo Montiel se perfila para ocupar la banda derecha, mientras que Facundo Medina sería el encargado de reemplazar a Nicolás Tagliafico por el sector izquierdo.

A horas del debut de la selección argentina ante Argelia en la Copa del Mundo , Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo, aunque todo indica que la zaga central estará conformada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez . El defensor del Manchester United le habría ganado la pulseada a Nicolás Otamendi y se perfila para ser titular en el estreno mundialista frente al conjunto africano.

El entrenador argentino destacó el nivel de Argelia y recordó las sorpresas que ya dejó el Mundial. "No hay rival fácil", remarcó al mencionar los recientes empates de Marruecos ante Brasil y de Cabo Verde frente a España.

Argentina no podrá contar con Nicolás Tagliafico en el estreno mundialista. La lesión del lateral izquierdo obliga a Scaloni a modificar el equipo ideal para el primer partido del Grupo J.

Julián Alvarez recibió el alta tras una molestia en el tobillo, pero Scaloni analiza si lo preserva para que Lautaro Martínez acompañe a Messi desde el arranque frente a Argelia.

Messi arranca el Mundial con otro objetivo personal: acercarse al récord de goles en Copas del Mundo. Suma 13 tantos y está a tres de los 16 que convierten a Miroslav Klose en el máximo artillero histórico del torneo.

"Siempre ha estado", destacó Lionel Scaloni sobre el capitán argentino en la previa del debut. El entrenador anticipó que Messi será titular ante Argelia y aseguró que lo ve en buenas condiciones físicas. También será de la partida Emiliano Dibu Martínez, que tuvo una recuperación récord de la fractura en el dedo anular derecho.

A días de cumplir 39 años, Lionel Messi vuelve a ser la gran atracción del Mundial. Liberado de la presión tras conquistar el título en Qatar, el capitán argentino busca una nueva hazaña: liderar el intento de bicampeonato que nadie logra desde Brasil en 1962.

Argentina pone primera en el Mundial este martes frente a Argelia. El equipo de Lionel Scaloni inicia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 con Lionel Messi como bandera en su sexta Copa del Mundo.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín