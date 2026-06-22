Argentina-Austria: Lautaro Martínez le pegó un tremendo pelotazo a un fotógrafo durante la entrada en calor

El delantero de la selección Lautaro Martínez le dio un fuerte pelotazo a un fotógrafo durante la entrada en calor antes del partido ante Austria. El incidente quedó registrado por las cámaras y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El atacante ensayaba remates al arco cuando un tiro desviado impactó de lleno en el fotógrafo, quien cayó al suelo de inmediato debido al golpe . Aunque sus colegas se acercaron para ayudar a levantarlo, el hombre no podía moverse por el intenso dolor.

A los tres minutos de juego en Dallas, hubo una primera jugada polémica, que terminó en penal -fallado- para la Argentina, luego de que el árbitro, el egipcio Amin Mohamed Omar, resolviera cobrarlo tras chequearlo en el VAR.

Lautaro Martínez recibió un pase profundo y preciso de Enzo Fernández , encaró al arquero de Austria, Alexander Schlager, y antes de rematar fue derribado entre el número 4 y el 5 del equipo europeo, Xaver Schlager y Stefan Posch , respectivamente. Lautaro quedó tirado en el piso.

¡BAJARON A LAUTARO MARTÍNEZ EN EL ÁREA Y HAY PENAL PARA ARGENTINA VS. AUSTRIA! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/zqINupBU23

Messi ejecutó cruzado y la pelota se fue afuera directamente, sin que la tocara el arquero.

Con el remate fallado, el capitán de la selección campeona del mundo en Qatar 2022 se transformó en el jugador con más penales errados (tres) en la historia de los Mundiales. En Rusia 2018 ante Islandia, en Qatar 2022 contra Polonia y, ahora, frente a Austria. Con esa estadística, superó los dos penales fallados por el ghanés Asamoah Gyan, en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

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Fuente: La Nación