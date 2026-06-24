Ajmechet cruzó a un diputado peronista por el envío de una carta al embajador de Israel y le respondieron

La diputada libertaria Sabrina Ajmechet salió este miércoles al cruce de su par Sergio Palazzo , de Unión por la Patria (UxP), por el envío de una carta al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela , a partir de una serie de despidos en un banco que preside el empresario Eduardo Sergio Elsztain .

En aquel documento, el legislador peronista instaba al diplomático a intervenir como mediador ante la “ola de despidos” que se produjo la semana pasada en el Banco Hipotecario, entidad que preside Elsztain.

Durante la sesión por el “Súper RIGI”, Ajmechet hizo uso de la palabra para una cuestión de privilegio. Lejos de aceptar la explicación que Palazzo había volcado días atrás en la red social X, la diputada calificó el pedido a Israel como un “acto antisemita fuertísimo” .

“No corresponde hablar con el embajador por cosas que hacen ciudadanos argentinos” , remarcó.

Y arremetió: “Lamentablemente tengo que hacer una cuestión de privilegio, amparándome en el artículo 127, inciso 6, contra Palazzo. ¿Qué hizo el diputado? Envió una carta al embajador de Israel en la Argentina. ¿Qué le pidió en esta carta? Que interceda ante una decisión que un ciudadano argentino había tomado. ¿Por qué lo hizo? Porque esta persona, este ciudadano argentino del que estamos hablando, Eduardo Elsztain, es judío ”.

“Yo le quiero preguntar al diputado si, en el caso de que otro ciudadano argentino tuviera abuelos italianos, ¿usted le hubiera escrito al embajador italiano? Si fuera otro ciudadano argentino, de fe católica, ¿usted le habría escrito al nuncio apostólico para que intercediera? Lo que usted hizo fue escribirle a un embajador de otro país sobre algo que hizo un ciudadano argentino. ¿Por qué hizo esto? Los judíos somos argentinos “, insistió a continuación.

Mientras Ajmechet exponía sus argumentos, desde la bancada que acompaña al también secretario general de la Asociación Bancaria respondían en su nombre. “No tiene nada que ver la religión con Israel”, gritó, desde su banca, el diputado Horacio Pietragalla .

Casi en simultáneo, una compañera de Ajmechet le constestó: “Callate vos. ¿Te crees que es una cancha esto?“ .

Fue entonces que el titular de la Cámara baja, Martín Menem , intercedió para poner orden. “Por favor, diputado Pietragalla. Silencio. No importa lo que mezcle. Es cuestión de privilegio . Nadie opina”.

Tras ese comentario, la diputada volvió a tomar la palabra. “Hay que poner un freno. Es realmente grave lo que está pasando. Estamos hablando de un diputado nacional, que además es un representante sindical. Dijo que un judío no es argentino y le escribió a un embajador de otro país. Esto es normalizar una idea que no es nueva. Lamentablemente, extranjerizar a los judíos es una práctica que lleva demasiados siglos . Y cuando lo hace alguien que tiene altas responsabilidades institucionales, es mucho más grave. No podemos dejarlo pasar”, advirtió.

Y concluyó: “Esto es una locura, es un acto antisemita fuertísimo. Nadie que conozca un poquito la historia le va a sorprender esto. Nadie, señor diputado, nadie nos va a tratar de extranjeros en nuestro propio país ”.

Días atrás, el 18 de junio último, el legislador opositor había hecho un descargo en la plataforma de Elon Musk sobre la misiva: “Con respecto a la nota enviada por la Asociación Bancaria a la Embajada de Israel, pidiendo su personal intervención como mediador ante la ola de despidos que se producen en el Banco Hipotecario, conducido por Eduardo Elsztain, quiero aclarar que nada tiene que ver una cuestión religiosa ”.

“El mismo fue elevado en función de los importantes cargos que ha ocupado y ocupa el Sr. Elsztain, en una entidad mundial, que rige su vínculo con el Estado de Israel sobre la base de la responsabilidad mutua y destino compartido, es en ese sentido que se pidió su intervención”, sostuvo.

Y finalizó: “Si alguien ha interpretado que el pedido de mediación efectuado por la Asociación Bancaria tenía componentes religiosos y pudo sentirse ofendido, ofrezco mis más sinceras disculpas “.

Fuente: La Nación