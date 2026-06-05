Aguinaldo de junio 2026: hasta qué fecha me lo pueden pagar

El Sueldo Anual Complementario (SAC), reconocido como aguinaldo, representa un ingreso fundamental para los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados, y es importante saber hasta qué fecha lo pueden pagar los empleadores.

Para conocer la fecha máxima de percepción de este beneficio laboral es preciso recurrir a lo que indica la Ley 23.041. Esta regulación alcanza al sector privado, la administración pública y las empresas del Estado , pero excluye a trabajadores no registrados, monotributistas y personas en la informalidad.

La ley fija como fecha tope para el pago la última jornada laboral del mes de junio. En el calendario de 2026, ese día corresponde al martes 30 de junio . No obstante, la normativa brinda a los empleadores un margen de maniobra legal: un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha límite.

Por esta razón, el depósito efectivo puede extenderse hasta el lunes 6 de julio . Este derecho garantiza la previsibilidad económica de los beneficiarios mediante un pago diferido, y las empresas deben ajustar sus procesos a estas fechas bajo apercibimiento de posibles sanciones ante los organismos de control laboral.

Respecto a la metodología de cálculo, la ley establece una fórmula precisa. Cada medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre correspondiente . En este caso, el empleador toma como referencia el mejor sueldo bruto obtenido entre enero y junio de 2026.

Es vital subrayar que el cálculo siempre utiliza ingresos brutos, sin descontar aportes o deducciones que afectan el salario neto final de bolsillo.

Si el trabajador no cumplió con el semestre completo , la liquidación resulta proporcional al tiempo efectivo de prestación de servicios. El proceso técnico consiste en dividir el salario máximo por doce y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.

Por ejemplo, si un empleado registra un sueldo máximo de 100.000 pesos y trabajó seis meses, el cálculo arroja un monto de 50.000 pesos. Para periodos inferiores, el empleador realiza la cuenta exacta sobre la base de la fecha de alta del trabajador en la empresa.

La información oficial subraya que el cálculo siempre toma los ingresos brutos , sin descontar aportes o deducciones que afectan el salario neto final de bolsillo. Las empresas deben ajustar sus procesos a estas fechas bajo apercibimiento de posibles sanciones ante los organismos de control laboral.

Los beneficiarios deben monitorear sus cuentas durante la primera semana de julio para verificar el cumplimiento del pago, especialmente si la empresa utiliza el plazo de gracia otorgado por la legislación laboral argentina vigente para este semestre.

Fuente: La Nación