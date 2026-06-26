Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, publicó un libro a cuatro manos con Javier Milei

El nuevo vocero presidencial, el economista Adrián Ravier , es coautor con el presidente Javier Milei de La batalla por la macroeconomía: El debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek (Hojas del Sur, $ 36.000), publicado el mes pasado en la colección de la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje. Para coronar el equipo de signo libertario, el economista español Jesús Huerta de Soto , admirado por Milei, firma el prólogo.

“ Es un libro académico que enfrenta a Keynes , Friedman, Lucas y Hayek sobre temas de macroeconomía como la neutralidad del dinero y la curva de Phillips [que postula una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación de un país]”, dice Ravier, egresado de la Universidad de Buenos Aires que, hasta su nombramiento como vocero, se desempeñaba como diputado nacional por La Pampa. Uno de sus objetivos es “pintar de violeta” los 61 municipios pampeanos y cambiar la manera de gestionarlos; no es improbable que se convierta en el candidato a gobernador provincial por La Libertad Avanza en 2027.

La obra reúne investigaciones desarrolladas durante años por ambos autores – que no siempre estuvieron de acuerdo en materia económica – y busca tender un puente entre la Escuela Austríaca y la economía académica tradicional.

La publicación cobra ahora mayor relevancia con la designación de Ravier como vocero presidencial, tras el alejamiento de Manuel Adorni. Es la primera obra escrita en coautoría entre el Presidente y quien hoy tiene a su cargo la comunicación oficial del Gobierno.

“Ya está distribuido en todas las librerías -dice el editor Andrés Mego a este diario-. Se hicieron varias presentaciones, pero la más fuerte fue en la capital de La Pampa, con cientos de jóvenes. Adrián es un académico y fue profesor universitario por más de quince años”. Ravier nació en Buenos Aires en 1978.

Fuente: La Nación