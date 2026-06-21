A tres años del inicio del yategate, la justicia aún no citó a Insaurralde y se demora el peritaje de sus bienes

El sábado 30 de septiembre de 2023 cambió para siempre la vida de Martín Insaurralde cuando se filtró por redes sociales un video que lo mostraba a bordo del yate "Bandido" con la modelo Sofía Clerici por las aguas del balneario español de Marbella. A las pocas horas renunció a la jefatura de gabinete bonaerense y a los pocos días a la Justicia le inició una causa por enriquecimiento ilícito que ha tenido un andar errante: recién en marzo de este año los peritos de la Corte Suprema comenzaron a auditar sus bienes.

El escándalo desatado en la previa a las elecciones nacionales de 2023 frenó la pre-candidatura a gobernador de Insaurralde. Había llegado dos años antes a la jefatura de gabinete provincial por impulso de Cristina y Máximo Kirchne r tras la derrota del FDT en las elecciones legislativas y ante la frialdad que siempre le dispensó el gobernador Axel Kicillof, que prefería en ese puesto a su amigo Carlos Bianco. La polémica envalentonó al mandatario que también le dio impulso a la salida de su administración del ex intendente de Lomas de Zamora.

Desde antes de recalar en la Casa de Gobierno de calle 6, I nsaurralde había tenido influencia sobre el entramado de poder que supo construir desde los tiempos en los que lideraba el grupo "Esmeralda" -que agrupaba a intendentes del GBA durante el gobierno de Cambiemos-, con el objetivo de posicionarse como candidato a gobernador.

Supo rodearse de un grupo de jefes comunales pero también fue decisivo en la designación del entonces presidente de Loterías y Casinos de la Provincia, Omar Galdurralde , un área sensible para el ex diputado que supo cultivar relaciones con los jerarcas del juego. Hace 5 años le había dado impulso a Federico Otermín para liderar la Cámara de Diputados provincial, que luego éste supo aprovechar para ganar la intendencia de Lomas de Zamora, el pago chico del timonel del "Bandido".

Ese armado político prácticamente se desvaneció tras la caída en desgracia del ex esposo de Cirio, de quién se había separado tres meses antes de haberse mostrado con Clerici -a quien la Justicia le secuestró unos 600 mil dólares en su domicilio- en el lujoso yate.

Mientras tanto, la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito del ex jefe comunal registró idas y vueltas. Según se pudo constatar, el viaje a Marbella costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares entre pasajes de avión, alojamiento y el alquiler del barco.

Pero el peritaje sobre sobre sus bienes sufrió demoras . El primer juez de la causa, Ernesto Kreplak , había dispuesto que el trabajo fuera realizado por especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Sin embargo, la fiscalía se opuso porque entendió que esa decisión se apartaba de lo previsto por la ley y sostuvo que la tarea debía quedar a cargo de los peritos del cuerpo especializado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón a la fiscalía en septiembre del año pasado y, de ese modo, se reactivó el estudio patrimonial destinado a determinar si existió un incremento injustificado en los bienes de Insaurralde. Recién el 22 de marzo los peritos de la Corte comenzaron a auscultar los bienes del ex jefe de gabinete provincial, que sólo está imputado en el expediente.

Una vez concluido ese procedimiento, la Justicia le requeriría a su defensa una "justificación patrimonial". Pero antes podría comenzar "el debate" sobre la autenticidad de los videos que muestran a Cirio con miles de dólares en su casa y por ello se intentará determinar la trazabilidad de las grabaciones.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín