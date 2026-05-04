Vuelven las lluvias al AMBA: cuándo habrá tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para los próximos días. Según los especialistas, se esperan cambios bruscos de temperatura hacia el fin de semana.

Además, el SMN dio a conocer que vuelven las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . De acuerdo con los meteorólogos, para el miércoles 6 de mayo hay entre 40% y 70% de probabilidades de tormentas hacia la tarde/noche.

Durante la madrugada y la mañana, se espera hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones , con una mínima de 16° y vientos del noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde y la noche, la probabilidad de tormentas aumentará entre 40% y 70% , con una máxima de 24° . Los vientos seguirán soplando del noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Mínima de 10° por la mañana , con cielo parcialmente nublado. Se esperan vientos del noroeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y la máxima llegará a 21° . Se pronostican vientos del noroeste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Para la noche, el cielo continuará algo nublado, con un descenso de temperatura que llegará a 17° . Los vientos soplarán del norte a velocidades entre 7 y 12 km/h.

Martes 5: mínima de 14° y máxima de 24°, con cielo algo a mayormente nublado con el paso de las horas. Se esperan vientos del noroeste y el norte durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde y la noche cambian su dirección para soplar desde el este a velocidades de hasta 12 km/h.

Miércoles 6: cielo nublado durante la madrugada y la mañana, con mínima de 16°. Hacia la tarde y la noche, hay entre 40% y 70% de probabilidad de tormentas.

Jueves 7: mínima de 16° y máxima de 20°, con cielo nublado. Los vientos soplarán del suroeste a velocidades de hasta 31 km/h.

Viernes 8: se espera una jornada ventosa, con mínima de 8° y máxima de 15°. Se espera una probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40% hacia la tarde y la noche. A su vez, se pronostican ráfagas de hasta 59 km/h.

Sábado 9: mínima de 8° y máxima de 15°. El clima estará ventoso, con vientos que podrían alcanzar los 50 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Domingo 10: se pronostica un cielo parcial a algo nublado con el paso de las horas, con mínima de 6° y máxima de 16°. Durante la madrugada y la mañana se pronostican ráfagas de hasta 59 km/h.

Fuente: TN