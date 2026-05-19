Violento intento de robo en Santa Clara del Mar: una pareja evitó a las trompadas un asalto a su casa

Una verdadera noche de terror vivió una pareja en Santa Clara del Mar . Tres delincuentes quisieron entrar a una vivienda de esa localidad costera bonaerense, pero se toparon con un hombre y una mujer que evitaron su ingreso a la casa a las trompadas . Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Las imágenes duran apenas unos segundos, pero muestran casi toda la secuencia. Allí se pueden escuchar desesperados pedidos de ayuda y se observan golpes, una brutal agresión contra la mujer y la huida final de los ladrones, que estaban todos vestidos de negro, con linternas y encapuchados.

El episodio ocurrió el pasado viernes por la noche, cerca de las 23:30, en una casa ubicada en la esquina de Acapulco y Santa Elena, en la localidad balnearia vecina a Mar del Plata, publicaron medios locales. Los delincuentes llegaron hasta la vivienda e ingresaron al patio delantero, sorprendiendo a la mujer, que comenzó a gritar desesperadamente pidiendo auxilio.

Al escuchar los gritos, su pareja salió desde el interior de la casa para intentar defenderla y enfrentó a los ladrones . A partir de ese momento se desató una violenta pelea que incluyó golpes de puño, empujones y patadas en medio de una escena caótica. El hombre fue en un momento atacado por dos de los ladrones, mientras el otro delincuente hacía lo propio con la mujer.

Justamente, uno de los momentos más impactantes de lo registrado por las cámaras fue cuando uno de los sospechosos tomó del cabello a la mujer y la tiró en forma violenta al suelo. Y luego de que ella se reincorporara, también le propinó un golpe de puño en el rostro mientras continuaban los desesperados pedidos de ayuda de las víctimas.

En medio de la conmoción y el miedo, la pareja logró salir del terreno, a los gritos. Los delincuentes, frente a esta situación, escaparon trepando el paredón de una vivienda lindera. Según la agencia de noticias NA , la pareja no sufrió lesiones de consideración, aunque ambos quedaron conmocionados por el hecho.

Fuente: Clarín