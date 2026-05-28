Vio la foto de Agostina en el entretiempo de Belgrano-River y avisó a la familia: el relato del remisero que llevó a la menor

“El domingo, e n el entretiempo del partido Belgrano-River , yo estaba en la casa de mi madre, me puse a ver las redes sociales y ví la cara de Agostina en una publicación, que contaba que estaba desaparecida”.

Con esas palabras, Ariel, el remisero que trasladó a Agostina Vega la noche de su desaparición , contó cómo se enteró del caso y la reacción que tuvo al reconocer a la chica que, horas antes, había subido a su auto en el barrio General Mosconi de Córdoba.

El testigo explicó que fue la propia Agostina quien se acercó sola a la parada de remises , donde varios autos esperaban pasajeros. “Calculamos que tipo 22.35 ella se cruzó a donde estábamos nosotros. Se acercó a mi auto y me pidió hacer un viaje”, dijo.

El destino que le mencionó la menor le llamó la atención, ya que se trataba de la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, una zona que el chofer reconoció como de hoteles alojamiento . Por eso, durante el viaje le preguntó la edad y otros datos personales. “La interrogué, medio con prepotencia” , admitió.

La chica le contó que tenía 14 años, que vivía enfrente, y hasta le nombró a su madre y a su abuelo para que supiera que era parte de una familia conocida del barrio.

Además, le explicó que iba a encontrarse con el novio de su mamá para armar una sorpresa . “Cuando me dijo eso me quedé más tranquilo, me imaginé que era un cumpleaños o algo así”, indicó.

Durante el viaje, Ariel no notó nada extraño en la actitud de la adolescente . Dijo que la vio tranquila, que conversó todo el trayecto y que no usó en ningún momento el celular . “Iba alegre y todo el viaje conversando. No vi que hiciera una llamada, ni siquiera la vi con el celular en la mano”, detalló.

Al llegar al destino señalado, el remisero vio que un hombre se acercó al auto, con capucha y parte del rostro cubierto. “Se puso de costado mío, no de frente, me dio la sensación de que me ocultaba la cara ”, relató. Ese hombre resultó ser Claudio Barrelier , el principal sospechoso en la causa, quien pagó el viaje con $9.500 y un dólar .

“Ella se bajó y lo saludó, estaba claro que lo conocía”, señaló el conductor, que luego vio cómo ambos cruzaban la vereda y se alejaban caminando juntos.

No fue hasta el día siguiente que Ariel, al ver la foto de Agostina circulando por redes sociales, supo el trasfondo de la situación.

Primero intentó comunicarse con una vecina, después logró hablar con la madre de la adolescente. “Tenía la voz llorosa. Me dijo que desde el sábado a la noche no sabían nada de ella. Le conté que esa noche la había llevado yo y que la llevé a Fragueiro y Campillo”, relató.

También le describió al hombre que había pagado el viaje: “ Ella automáticamente me dijo: ‘Sí, ya sé quién es’ ”.

Barrelier fue detenido poco después .

Desde ese momento, Ariel quedó a disposición de la familia y de la Justicia para aportar toda la información posible y ayudar en la investigación sobre el paradero de la adolescente que, hasta el momento, lleva cinco días desaparecida.

Fuente: Infobae