Viento, frío polar y tormentas: alerta en Buenos Aires por la ciclogénesis

En la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por lluvias sobre toda la franja costera, desde la zona de Mar Chiquita hasta Villarino, donde se esperan precipitaciones persistentes y condiciones inestables durante gran parte de la jornada.

Además, gran parte del territorio bonaerense permanece bajo alerta amarilla por vientos fuertes , mientras que algunos sectores de la costa se encuentran en alerta naranja por ráfagas de mayor intensidad.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó fuera de las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional . Aunque se espera una jornada con bajas temperaturas, mucho viento y mal tiempo, los fenómenos no tendrían la intensidad suficiente como para representar un riesgo significativo.

Un paredón se derrumbó en un el Lawn Tennis Club de la ciudad de Tres Arroyos , en medio del fuerte temporal que afecta a la zona.

El colapso ocurrió tras varias horas de lluvias y vientos intensos y generó preocupación entre vecinos y socios de la institución.

Como resultado del intenso temporal que azota a la provincia de Buenos Aires, un árbol cayó encima de una vivienda y de un auto en Necochea .

El episodio se produjo cerca de las 17:25 de este jueves, en medio de las fuertes tormentas e intensas ráfagas de viento. Personal del Cuartel de Bomberos tuvo que acudir a la casa ubicada en calle 52 al 7400 para remover el árbol y asegurar el domicilio.

Tras la alerta naranja por vientos y amarilla por lluvias en varias localidades de la costa bonaerense, los municipios de Monte Hermoso y Coronel Rosales suspendieron las clases para este viernes 8 de mayo.

"Debido a la situación climática vigente, se suspenden las clases, de todos los turnos, en todo el distrito de Coronel Rosales", indicaron a través de un comunicado. En paralelo, Monte Hermoso se sumó a la medida y también canceló cualquier actividad deportiva o recreativa .

El fenómeno meteorológico llegó a varias provincias de Argentina, incluso Corrientes , donde este jueves a la tarde un trabajador rural murió tras ser alcanzado por un rayo en medio de la tormenta .

La tragedia ocurrió mientras el hombre arreaba ovejas en la Estancia "El Tigre", en la localidad de Sauce . En esa ciudad ubicada al sur de la provincia, el clima seguirá con probabilidad de lluvias durante la madrugada y mañana del viernes , junto a intensas ráfagas de viento, de hasta 50km/h .

La ciclogénesis es el proceso por el cual se forma o se intensifica un sistema de baja presión en la atmósfera. Ocurre cuando la misma baja de manera brusca y el aire se reorganiza, lo que puede generar mal tiempo.

Suele estar asociada a vientos fuertes , lluvias persistentes y mayor inestabilidad , aunque no siempre provoca tormentas severas.

La costa atlántica sufre las consecuencias del fenómeno ciclogénesis y se cancelaron las clases para todos los turnos en Mar del Plata. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos en la ciudad .

El intendente del municipio, Agustín Neme , oficializó la suspensión de las clases del viernes 8 de mayo en todo el partido de General Pueyrredón, donde las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 km/h , además de varias lluvias a lo largo del día.

Tras el fuerte temporal que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves a la madrugada, el fenómeno ciclogénesis mantiene condiciones inestables, con probabilidades de tormentas y ráfagas de viento intensas , además de un brusco descenso de temperatura .

Además, el fenómeno ya avanzó sobre la costa atlántica, el sur de Río Negro y Chubut , donde se espera que en las próximas horas se intensifique con ráfagas de hasta 100km/h y olas que pueden superar los 10 metros , de acuerdo al SMN. En el litoral y noreste del país, las autoridades activaron la alerta naranja . En la provincia de Buenos Aires se reportaron tormentas severas con granizo y actividad eléctrica , incluso un tornado en la ciudad de Las Flores .

Fuente: TN