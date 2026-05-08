Buscan a un argentino que desapareció en España tras visitar un taller mecánico en Valencia

Gracian Scalco , un argentino de 52 años, desapareció este martes en el municipio de L’Eliana, Valencia . Según su familia, su rastro se perdió luego de que el hombre dejara su camioneta en un taller mecánico.

Scalco había emigrado a España en 2025, acompañado de su mujer y sus cuatro hijos , con quienes residía en Ribarroja del Turia, otra localidad valenciana, según consignó el medio español Levante-EMV .

El martes, el hombre se acercó a un taller mecánico en L’Eliana para corregir un desperfecto en su camioneta. Sin embargo, no volvió a su casa. Tras un par de horas, la familia radicó la denuncia en la comisaría local y se dio aviso de la desaparición, según declaró uno de sus hijos.

“Yo estaba dentro de mi auto y él me hizo una señal como diciéndome que estaba todo bien y que ya podía irme ”, apuntó el joven tras acompañar a su padre al taller.

Por su parte, el mecánico aseguró no saber qué había ocurrido ni hacia dónde se dirigió Scalco luego de dejar el vehículo. Además, el taller no cuenta con cámaras de seguridad exteriores , lo que complica la investigación policial.

La Guardia Civil española manifestó que la búsqueda se mantiene activa desde que la familia denunció el hecho. Según explicaron los familiares al medio español, en el operativo participan perros especializados, drones y helicópteros, además de patrullas que están recorriendo distintas zonas de la provincia.

En el testimonio brindado a Levante-EMV , el hijo de Scalco hizo referencia al momento en el que confirmaron la sospecha de su desaparición. “Cerca de la una o las dos de la tarde vimos que no volvía y empezamos a llamarlo por teléfono, pero no contestaba” , relató.

A partir de ese momento, la familia se acercó hasta el taller mecánico y descubrió que la camioneta seguía estacionada en el mismo lugar, sin signos de violencia y con todas sus pertenencias en el interior .

“ La Guardia Civil nos dice que están buscando bastante” , indicó el hijo de Scalco, quien también explicó que recientemente recibieron un aviso sobre una posible pista en Sagunt , una localidad aledaña. “A raíz de una información de alguien que creía haberlo visto allí , también están buscando por esa zona”, precisó.

Scalco y su familian residen en España desde diciembre de 2025, luego de abandonar Canning , en la zona sur del conurbano bonaerense.

Para todo el núcleo familiar, la desaparición de Scalco es un gran interrngante. “No entendemos nada porque es una persona muy sana , sin problemas, sin ninguna enfermedad. Es una persona contenta y feliz” , profundizó el hijo.

Según el joven, la familia abandonó la Argentina en busca de un futuro mejor y aseguró: “Todavía estamos viviendo de los ahorros” .

Consultado sobre una potencial hipótesis de la desaparición de su padre, el hijo de Scalco remató: “Para nosotros lo más lógico es pensar que quizá salió a caminar sin celular ni nada y tuvo algún accidente o algo . Tal vez por el estrés del cambio de vida, de dejar Argentina y venir aquí, necesitaba despejarse. Pero tampoco entendemos nada. Es todo muy raro ”.

Fuente: La Nación