PINAMAR- Entre la lucha y la esperanza: Bastián cumplió un sueño desde la cama del hospital

ZONALES









En medio de una larga y dura recuperación, una imagen terminó iluminando la esperanza: Bastián Jerez, el pequeño que sigue internado tras el grave accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, logró algo que para él y su familia tiene un valor inmenso: sacar la figurita de Lionel Messi para completar el álbum del Mundial 2026.









El momento fue compartido por su mamá, Macarena Collantes, desde la cuenta de Instagram familiar, donde publicó una historia que rápidamente se volvió viral. En la foto se ve al niño sosteniendo la codiciada figurita del capitán de la Selección Argentina, acompañada de un mensaje simple pero cargado de emoción: “Lo logramos”.





Actualmente, Bastián permanece internado en el Hospital Italiano de San Justo, donde continúa su proceso de recuperación a casi cuatro meses del accidente. Según su entorno, la imagen refleja una leve pero significativa mejoría en su estado general, en un contexto que sigue siendo delicado.





El caso judicial por el hecho continúa en investigación y cuenta con tres personas imputadas: Manuel Molinari, Naomi Azul Quirós y Maximiliano Jerez, padre del menor.

Mientras tanto, en medio de la incertidumbre, una pequeña figurita logró convertirse en un símbolo de esperanza para toda la familia y para quienes siguen de cerca su evolución.