Suspenden las clases en Mar del Plata y Pinamar por la alerta meteorológica

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Las fuertes alertas meteorológicas emitidas para la costa bonaerense obligaron a suspender las clases este viernes en distintos distritos de la región. Mientras en Mar del Plata se cancelaron todas las actividades educativas durante toda la jornada, en Pinamar la medida alcanza por el momento únicamente al turno mañana.

En el caso de Mar del Plata, la decisión fue oficializada por el municipio luego de la reunión del Comité de Contingencia encabezada por el intendente Agustín Neme, tras los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional sobre la intensificación de los vientos del sector sur y sudoeste que afectarán a gran parte del sur bonaerense.

La suspensión comprende todas las actividades escolares en el Partido de General Pueyrredon y también alcanza a la actividad universitaria. Desde la Universidad Nacional de Mar del Plata confirmaron además la cancelación de actividades en todas sus dependencias tanto en Mar del Plata como en Balcarce.

Junto con la medida, desde el municipio recomendaron evitar la circulación innecesaria por la vía pública, asegurar objetos en balcones y terrazas y comunicarse con Defensa Civil o SAME ante cualquier emergencia.

En Pinamar, en tanto, las autoridades resolvieron suspender las clases únicamente durante el turno mañana debido a la alerta vigente por fuertes ráfagas de viento. Según se informó oficialmente, la situación será reevaluada a media mañana para determinar si la suspensión se extiende o no al resto de los turnos escolares.

La región permanece bajo alerta amarilla por vientos, con pronósticos de ráfagas intensas que podrían superar ampliamente los valores habituales para la zona costera.