Tiene 14 años, aprendió barbería y se volvió viral por el regalo que les hizo a sus padres con lo que ganó

Mientras muchos chicos de su edad piensan en videojuegos, salidas o redes sociales , Thian encontró su lugar frente a un espejo, una máquina de cortar pelo y una tijera. Tiene 14 años, vive en Ingeniero Pablo Nogués y sueña con convertirse en un gran barbero . Pero detrás de ese deseo también apareció algo mucho más profundo: las ganas de ayudar a su familia .

En un video que se volvió viral en TikTok, Thian aparece haciendo compras y luego entrando a su casa con bolsas llenas de mercadería para llenar la heladera familiar. Todo lo compró con la plata que ganó haciendo cortes de pelo . El momento, simple pero cargado de emoción, conmovió a miles de personas.

“Siento una satisfacción enorme porque con tan solo 14 años pude colaborar con algo para mi casa", contó Thian a TN, al recordar ese momento que terminó convirtiéndose en un gesto de amor hacia sus padres.

Su historia con la barbería empezó mucho antes. “Mi sueño empezó porque siempre me gustó ir seguido a cortarme el pelo . Ahí me empezó a apasionar la barbería", explicó. De chico quería anotarse en un curso, pero no podía porque no alcanzaba la edad mínima. La espera terminó cuando cumplió 12 años . Desde entonces no dejó de capacitarse.

Lo que comenzó como una curiosidad se transformó rápidamente en un proyecto de vida. Hoy corta el pelo, ahorra y piensa en grande. " Mi sueño es seguir capacitándome para cuando cumpla la mayoría de edad poder tener mis barberías . Quiero crecer en este rubro para siempre poder ayudar a mi familia", aseguró.

Detrás de cada corte, también hay una familia que acompaña y se emociona con cada paso. Emma, su papá, recordó emocionado lo que sintió cuando su hijo le habló por primera vez de convertirse en barbero. “La verdad sentí mucha emoción al ver que con tan corta edad, 12 años, me haya pedido aprender un oficio . Obvio lo apoyé, pero siempre teniendo bien en claro que primero estaba el colegio “, relató.

La emoción también atraviesa a Nati, su mamá, que todavía recuerda el impacto de verlo llegar con las compras. “Sentí una mezcla de orgullo, emoción y felicidad enorme. Más allá de lo material, ver a mi hijo tan chico ayudando a nuestra familia habla del corazón y los valores increíbles que tiene", dijo.

Y agregó: “Lo que más me emociona es ver la responsabilidad, la humildad y las ganas que tiene de salir adelante siendo tan chico. Sin que nada sea forzado”.

En tiempos donde muchas historias suelen girar alrededor de lo superficial o lo inmediato, la de Thian encontró otro camino. Uno donde el esfuerzo , la pasión y el amor por la familia entran juntos en una bolsa de supermercado y terminan llenando mucho más que una heladera.

Fuente: TN