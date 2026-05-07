“Uno de nuestros pasajeros murió repentinamente”: así anunció el capitán del crucero MV Hondius el primer fallecido, sin saber del brote de hantavirus

En las últimas horas se conoció un video del momento en que el capitán del crucero MV Hondius les informa a los pasajeros de la primera muerte por hantavirus . En el momento del anuncio, aún no se sabían las causas del fallecimiento ni se tenía conocimiento del brote. Desde entonces, murieron otras dos personas por esta enfermedad y el barco se encuentra en cuarentena y camino a Canarias.

Sin embargo, tal como se puede ver en el video, en un primer momento se aseguró que el deceso había sido por "causas naturales" y no era una situación que generara riesgo de contagio.

"Tengo el triste deber de informarles que uno de nuestros pasajeros falleció repentinamente anoche . Por trágico que sea, creemos que se debe a causas naturales y según me informó el médico, no es contagioso, por lo que el barco está a salvo", afirmó el capitán Jan Dobrogowski.

Con el paso de los días, se supo que eso no era cierto. Este jueves, la Organización Mundial de la Salud ya confirmó cinco casos de contagio de hantavirus en el crucero y ya hay tres muertos por esta enfermedad, mientras que esperan que se confirmen otros cuatro sospechosos.

Al hablar frente a los pasajeros, el capitán adelantó que "es una circunstancia muy triste que afectará nuestras operaciones" y expresó: " A veces sucede en el mar. Es un suceso muy trágico . Estamos en el medio del Atlántico, sólo podemos ir a algunos lugares. Estos lugares están en nuestro itinerario".

"El barco está a salvo. Este señor, lamentablemente, falleció por causas naturales. Estamos haciendo lo posible para continuar de manera segura y digna", completó.

El video es del 12 de abril, según se informó. De acuerdo a lo que se ve en el registro audiovisual, ninguno de los pasajeros hizo comentarios mientras el capitán indicaba lo que había ocurrido .

Actualmente, la embarcación se dirige hacia Tenerife , en las Islas Canarias, para recibir asistencia y poder evacuar a los pasajeros.

Mientras tanto, desde la compañía están intentando identificar a 30 pasajeros que habían abandonado la nave el 24 de abril en la isla británica Santa Elena, una de las escalas programadas, dado que podrían estar contagiados.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos (RIVM) confirmó este jueves que un pasajero del crucero afectado por un brote de hantavirus ha dado positivo en esta enfermedad en un hospital de la ciudad de Nimega.

Fuente: Clarín