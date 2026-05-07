Suspendieron a un estudiante de la UBA por acosar alumnas, y como no quería irse de la facultad lo echaron por la fuerza

En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales donde se ve a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA sacando a la fuerza a un joven del edificio. Se trata de un alumno de la institución que fue denunciado por acoso y violencia de género, razón por la cual la institución decidió prohibirle el ingreso al establecimiento por 60 días.

A pesar de esto, el joven -identificado como P.J.G. para preservar su identidad- decidió no cumplir con la orden de la Facultad y el martes se presentó en la sede de Sociales. Esto generó un episodio con gritos y empujones en los pasillos del edificio que llegó a las redes sociales.

Desde el mencionado centro de altos estudios difundieron un comunicado para aclarar que las autoridades le notificaron al estudiante que se abrió un sumario administrativo ante las reiteradas denuncias de compañeras por acoso. "Como medida preventiva, se le prohibió el ingreso al establecimiento por 60 días ", dice el documento.

Sin embargo, durante la tarde del martes "el estudiante regresó al establecimiento, lo que derivó en una nueva escena de violencia y en su negativa reiterada a retirarse del edificio, pese a los pedidos formales realizados por el personal institucional".

Frente a esta situación, varios estudiantes de la Facultad decidieron sacarlo del edificio a la fuerza, donde se encontraban agentes de la Comisaría 1C para detenerlo por incumplir con la medida que le prohibía la entrada.

En tanto que desde las redes sociales, cuentas vinculadas a espacios de derecha comenzaron a denunciar que se trata de un caso de discriminación ideológica, dado que el joven suspendido defiende las ideas de La Libertad Avanza.

Por su parte Federico Winokur, estudiante de Sociología y referente del Nuevo MAS , desmintió esta "campaña de victimización de la derecha de que hubiera sido echado por sus posiciones políticas".

"Es una persona que no estaba cumpliendo una suspensión por violencia de género y había estudiantes hartos que lo hicieron retirarse", afirmó Winokur en diálogo con Clarín .

Winokur estuvo presente durante los disturbios, y de hecho aparece en uno de los videos que circulan por las redes. Si bien no ha coincidido en el aula con P.J.G., sí tiene compañeras del partido que han estado en la misma clase.

"Hace varios años que hay situaciones con esta persona. Viene acosando compañeras, les pide el teléfono, las sigue, se queda mirándolas fijamente, les habla", describió.

Y marcó que además esta persona es "de ideología libertaria y defiende las ideas neonazis en clase". " Parece molesto con la presencia de mujeres y diversidades en la Facultad. Ataca compañeras mujeres y personas no heterosexuales", agregó.

Winokur indicó que si bien el tema se buscó resolver por vías institucionales, el estudiante denunciado no respetó la medida. "Se volvió a meter en la facultad. Tanto autoridades como estudiantes le pidieron que se retire, pero se puso violento, agredió estudiantes y autoridades, amenazó gente", relató.

"Mucha gente lo escoltó afuera, no se lo agredió", afirmó el referente del Nuevo MAS y señaló que P.J.G. "quedó detenido porque tiene una causa judicial por agredir autoridades de la facultad".

Sobre el joven, Winokur lo describió como "un violento de género y un incel", porque "no quiere que existan las mujeres y diversidades en la facultad , donde viven libremente, tienen opiniones".

"No solo se ensañó con mujeres de la facultad sino que también muchas personas afectadas son militantes de la izquierda. Perdía el control en clases por discusiones políticas", marcó.

Fuente: Clarín