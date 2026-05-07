Quién era Nadya Evelyn Camus, la supervisora de tránsito que murió tras ser atropellada por un camión en un operativo en Guaymallén

Una agente de tránsito del municipio mendocino de Guaymallén murió tras una larga agonía de 10 días , luego de que fue atropellada por un camión cuando participaba de un operativo por un accidente vial.

Nadya Evelyn Camus tenía 35 años y trabajaba en la Municipalidad de Guaymallén desde 2014. Tras una carrera dedicada a la accidentología, había progresado en el escalafón jerárquico hasta llegar a supervisora.

Madre de dos niños, Camus trabajaba el lunes 27 de abril en un accidente en cadena ocurrido en el Acceso Sur, a la altura de calle Lamadrid, en Guaymallén, cuando la atropelló un camión .

La inspectora se encontraba junto a un móvil de Tránsito Municipal que estaba detenido por un ordenamiento vehicular a raíz del choque en cadena que había ocurrido minutos antes de las 23.

Inesperadamente, a pesar de que la zona estaba señalizada con conos, un camión Iveco 380 chocó primero con los conos de señalización y luego con el móvil de Guaymallén, lesionando a los dos inspectores y a un automovilista que estaba en el lugar. La violencia del impacto hizo que la camioneta municipal terminara desbarrancando .

Los dos inspectores de tránsito fueron derivados al hospital Santa Isabel de Hungría con diagnóstico de politraumatismos por accidente vial. Por la gravedad de su cuadro, Camus ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva.

Lamentablemente, el estado crítico de Camus se fue agravando con los días y pese a los esfuerzos del equipo médico f alleció el miércoles por la mañana .

El camión detuvo su marcha a aproximadamente dos kilómetros del lugar del hecho. El conductor dijo que había visto los conos de señalización pero no al personal de tránsito, y afirmó que no logró frenar a tiempo.

El camionero fue sometido a un test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0 g/l).

Por directiva del ayudante fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del conductor del camión, quien quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente. Asimismo, se ordenó la intervención del personal de Policía Científica para el trabajo pericial sobre los vehículos siniestrados.

Fuente: Clarín