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Quién era Nadya Evelyn Camus, la supervisora de tránsito que murió tras ser atropellada por un camión en un operativo en Guaymallén

Redacción CNM mayo 07, 2026

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Una agente de tránsito del municipio mendocino de Guaymallén murió tras una larga agonía de 10 días , luego de que fue atropellada por un camión cuando participaba de un operativo por un accidente vial.

Nadya Evelyn Camus tenía 35 años y trabajaba en la Municipalidad de Guaymallén desde 2014. Tras una carrera dedicada a la accidentología, había progresado en el escalafón jerárquico hasta llegar a supervisora.

Madre de dos niños, Camus trabajaba el lunes 27 de abril en un accidente en cadena ocurrido en el Acceso Sur, a la altura de calle Lamadrid, en Guaymallén, cuando la atropelló un camión .

La inspectora se encontraba junto a un móvil de Tránsito Municipal que estaba detenido por un ordenamiento vehicular a raíz del choque en cadena que había ocurrido minutos antes de las 23.

Inesperadamente, a pesar de que la zona estaba señalizada con conos, un camión Iveco 380 chocó primero con los conos de señalización y luego con el móvil de Guaymallén, lesionando a los dos inspectores y a un automovilista que estaba en el lugar. La violencia del impacto hizo que la camioneta municipal terminara desbarrancando .

Los dos inspectores de tránsito fueron derivados al hospital Santa Isabel de Hungría con diagnóstico de politraumatismos por accidente vial. Por la gravedad de su cuadro, Camus ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva.

Lamentablemente, el estado crítico de Camus se fue agravando con los días y pese a los esfuerzos del equipo médico f alleció el miércoles por la mañana .

El camión detuvo su marcha a aproximadamente dos kilómetros del lugar del hecho. El conductor dijo que había visto los conos de señalización pero no al personal de tránsito, y afirmó que no logró frenar a tiempo.

El camionero fue sometido a un test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0 g/l).

Por directiva del ayudante fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del conductor del camión, quien quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente. Asimismo, se ordenó la intervención del personal de Policía Científica para el trabajo pericial sobre los vehículos siniestrados.

Fuente: Clarín


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