Unitree GD01: presentaron un robot “mecha” tripulado con un precio de US$650.000

La empresa china Unitree Robotics anunció este martes el GD01 , el primer mecha tripulado y transformable de producción masiva del mundo. Este robot, presentado oficialmente en Hangzhou el 12 de mayo de 2026, no es solo un prototipo de laboratorio, sino un producto comercial con un precio de salida de 3,9 millones de yuanes (aproximadamente 650.000 dólares) que de inmediato hace pensar en la película protagonizada por Hugh Jackman , Gigantes de acero , con un futuro de peleas de robots y (para los atentos a estos temas) la mítica pelea entre un mecha estadounidense y uno japonés (Megabots y Kuratas) hace casi una década.

El GD01 es una plataforma robótica de 2,8 metros de altura que pesa unos 500 kilogramos, incluyendo al piloto que viaja en su interior.

Su característica más impactante es su capacidad de transformación autónoma : el robot puede caminar erguido sobre dos piernas en modo bípedo para maniobrar en espacios estrechos o demoler obstáculos, y plegarse en cuestión de segundos para adoptar una configuración de cuadrúpedo . Esta transición permite bajar el centro de gravedad, ganando estabilidad para desplazamientos rápidos o transporte en terrenos difíciles.

Equipado con motores de alto torque desarrollados por Unitree, el GD01 utiliza sensores avanzados como LiDAR , cámaras de profundidad y sensores de presión para navegar y mantener el equilibrio. Durante su presentación, se mostró al robot atravesando paredes de ladrillo de un solo golpe, demostrando una fuerza bruta diseñada para aplicaciones pesadas. El piloto opera la máquina desde una cabina integrada en el torso , aunque el sistema también permite el funcionamiento no tripulado o remoto.

Aunque su estética recuerda inevitablemente a los trajes AMP de la película Avatar , Unitree define al GD01 como un vehículo civil de transporte y exploración . Sus aplicaciones principales se centran en entornos de alto riesgo donde la fuerza humana es insuficiente y la agilidad de los robots convencionales se queda corta, como la limpieza de escombros y levantamiento de estructuras en sitios abiertos, la minería y otras operaciones subterráneas, o la búsqueda y rescate de personas en edificios colapsados o zonas contaminadas.

El GD01 es, ante todo, un producto que sirve para demostrar que la tecnología de Unitree puede escalar desde pequeños perros robóticos hasta maquinaria pesada, validando su capacidad de ingeniería antes de su salida a bolsa (IPO) ; la compañía ya organizó un campeonato de kickboxing con robots humanoides de diseño propio el año pasado .

El artífice de este avance es Wang Xingxing , fundador y CEO de Unitree Robotics. Wang, quien comenzó construyendo robots de cuatro patas para su tesis de maestría en 2016, transformó a su empresa en una potencia que hoy supera a Tesla en ventas de robots humanoides . Con sede en Hangzhou, Unitree domina el 70% del mercado mundial de robots cuadrúpedos y es rentable desde 2020.

El lanzamiento del GD01 coincide con la solicitud de Unitree para cotizar en el STAR Market de la Bolsa de Shanghái , buscando una valoración de 7000 millones de dólares . Con ingresos que crecieron un 335% en 2025, la empresa busca recaudar fondos para expandir su investigación en IA y fortalecer su infraestructura de fabricación.

Aunque su precio y dimensiones lo alejan del consumidor promedio, el GD01 marca un hito: la era de los robots tripulados dejó de ser una fantasía de animación japonesa para convertirse en una herramienta industrial tangible fabricada en masa.

Pero no está de más recordar a los pioneros: hace casi una década, un grupo de estadounidenses desafió a otro japonés a un duelo de mechas tripulados : MegaBot contra Kuratas .

Fuente: La Nación