Una nueva encuesta midió la “firmeza” y “debilidad” de 10 políticos y 2 famosos: resultados sorpresivos

La llegada de Javier Milei a la presidencia mandó al archivo algunos manuales de política tradicional y hoy varios partidos se encuentran a la pesca de otro outsider para que lo desplace en 2027. En ese contexto revuelto, una nueva encuesta hizo un ranking particular : midió la "firmeza" y "debilidad" de 10 dirigentes clásicos y 2 famosos que suenan como eventuales candidatos.

El trabajo es de Proyección , una firma que lleva años en el mercado y suele estar más vinculada a sectores opositores, como el peronismo. El relevamiento incluyó 1.871 casos online a nivel país , entrevistados entre el 2 y el 10 de este mes. Los resultados se presentaron con +/- 2,3% de margen de error.

Clarín adelantó esta última semana una parte del informe , donde se analizaban justamente escenarios electorales. Se hicieron tres mediciones que mostraron a Fuerza Patria (por espacio), Javier Milei (para una primera vuelta) y Axel Kicillof (para una balotaje) como ganadores.

El ranking de firmeza y debilidad dejó algunas sorpresas. Dentro de los dirigentes más conocidos, lo ganó Patricia Bullrich, por encima del Presidente; y el peor fue Máximo Kirchner. Entre los dos famosos, fue mejor lo del periodista y dueño de medios Daniel Hadad que lo del pastor influencer Dante Gebel.

Para una mejor comparación, Clarín dividió el ranking en dos. Por un lado, los 8 dirigentes con mayor nivel de conocimiento . Por el otro, los 4 restantes, con más de 50% de desconocimiento a nivel país : en este último grupo, se mezclaron dos importantes gobernadores y los dos outsiders/famosos.

Dentro de los 8 más conocidos, quizás el dato más fuerte, en medio de la feroz interna oficialista , es que los encuestados ven más firme a Bullrich que a Milei . Aunque ambos salen con buena balance, lo de ella es un poco mejor: la senadora combina 50,1% de firmeza y 40,4% de debilidad , contra 48,8% y 43,7% del Presidente.

Detalle: Milei muestra más profundidad en ambos grupos. Dentro de sus 48,8 puntos de firmeza, 34,3 son de "firmeza total"; un atributo en le que no lo iguala nadie. El lado B: dentro de sus 43,7 de debilidad, 35,7 son de "debilidad total".

La tercera del podio, y ya no resulta sorpresivo verla allí, fue Myriam Bregman . La diputada del Frente de Izquierda quedó con 43,3% de firmeza y 31,6% de debilidad . En todos lo casos, el 100% se completa con el porcentaje de "no lo conozco".

El resto de los 8 más conocidos tuvo balance en contra, aunque Jorge Macri quedó cerca de empardar ( 35,2% de firmeza y 37,2% de debilidad ). Axel Kicillof tuvo + 42% y - 46,8% ; Juan Grabois, + 36% y - 40,4% ; Sergio Massa , + 33,4% y - 57,4% ; y Máximo Kirchner , + 25,8% y - 57,9% .

El otro grupo, de los 4 menos conocidos , un ranking dentro del ranking, dejó relativamente bien parado a Daniel Hadad . El periodista y empresario, cuyo nombre (e incluso afiches) empieza a aparecer tímidamente en la opinión pública para 2027, quedó con saldo positivo.

Hadad mezcló 21,4% de firmeza y 20,6% de debilidad. Como potencial candidato nacional, le jugaría en contra aún su alto nivel de "no lo conozco": 58,1%.

El otro "famoso", el pastor influencer (y conductor televisivo) Dante Gebel , que ya dio varios pasos más en esta hipótesis para postularse , queda con 14,3% de firmeza, 25,7% de debilidad y 60% de "no lo conozco" .

La lista la completan dos gobernadores de provincias importantes , que coquetearon en algún momento con el salto nacional pero las legislativas 2025 los convencieron de quedarse en sus comarcas y buscar la reelección allí.

Son el santafesino radical Maximiliano Pullaro y el cordobés peronista Martín Llaryora . Integrantes del fallido armado de Provincias Unidas , tienen altas chances de ir por un bis en sus distritos. Acá terminan, respectivamente, con 19% de firmeza, 29,2% de debilidad y 51,8% de "no lo conozco"; y 16%, 26,7% y 57,3%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín