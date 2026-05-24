Una universidad desmintió haber hecho el mapa de la Argentina sin Tucumán que Milei compartió en sus redes

El presidente Javier Milei quedó envuelto en una nueva controversia luego de replicar en sus redes sociales un mapa sobre el supuesto crecimiento económico de las provincias argentinas que presentaba múltiples errores, entre ellos la ausencia total de Tucumán .

La imagen fue publicada por funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo, incluido un asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. El gráfico mostraba una variación interanual estimada de la actividad económica por provincia y buscaba destacar que Buenos Aires era el único distrito con números negativos.

"En rojo, provincias que son gobernadas por terraplanistas económicos que se quejan de que la macroeconomía está bien pero no le llega al bolsillo a la gente", escribió en redes el exdiputado y actual embajador Fernando Iglesias.

"Agrego el mapa de que Provincias adhirieron al RIGI y cuales no (CABA adhirió esta semana). No es casualidad es causalidad, si haces las cosas bien te va bien y sino te va mal", posteó Felipe Nuñez, asesor de Caputo, destacando el gráfico en el que Tucumán aparecía absorbido por una parte de Salta.

Sin embargo, rápidamente comenzaron las críticas en redes sociales y desde distintos sectores políticos debido a las inconsistencias del mapa.

Además de la desaparición de Tucumán, varias provincias aparecían deformadas o con límites alterados respecto de la cartografía oficial argentina. Tampoco aparecían las Islas Malvinas.

La única provincia que no creció fue la que es gobernada por Kicillof. Imaginate si gobierna Nación ☠️ pic.twitter.com/4rASNimqBr

La polémica escaló todavía más cuando el IAE Business School -de la Universidad Austral- desmintió haber elaborado el material difundido por el Presidente .

“El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes”, señalaron desde la institución luego de la viralización de la publicación.

Pese a esta situación, los posteos del Presidente continúan publicados en su cuenta de X, y hasta Iglesias se animó a defender la publicación oficial con un mensaje irónico en redes sociales.

“Los peronistas se quejan de que desapareció Tucumán del mapa. Así es. Había una vez una provincia que era líder del Norte, primera en la producción industrial del interior, con una universidad extraordinaria y que dio políticos brillantes como Alberdi, Avellaneda y Roca. Después llegó el peronismo y la gobernaron los Alperovich y los Manzur, y se quedó fuera del mapa . Tienen razón”, escribió.

Fuente: Clarín