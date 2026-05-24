Lilia Lemoine apuntó contra Mirtha Legrand por su sorpresa ante la venta de entradas en los teatros de la avenida Corrientes

La legisladora Lilia Lemoine utilizó nuevamente sus redes sociales para defender al gobierno de Javier Milei y, en esta oportunidad, también apuntó contra Mirtha Legrand .

La libertaria criticó a la histórica conductora de televisión por haber considerado que la situación económica del país está en un momento de crisis y sorprenderse por las buenas cifras de venta de entradas en los teatros .

A través de su cuenta en la red social X , Lemoine citó el fragmento de un video del programa de este sábado de La Noche de Mirtha en el que estuvo como invitado, entre otros, Adrián Suar . “En la calle Corrientes hay muchos espectáculos de alto nivel”, destacó el actor y productor.

“Es algo notable, especialmente en este momento de crisis en todo el país , que la calle Corrientes tiene como un imán, hay algo que atrapa al público... Si fuera por mí, pasearía todas las noches por Corrientes, me encanta. Le va muy bien a los teatros", acotó Legrand, a lo que Suar respondió: “ Los teatros están funcionando muy bien, es un buen momento , tienen todos mucho público".

“Qué insólito lo que está pasando, ¿no?“, cuestionó la conductora. ” Siempre pasó; hubo momentos más de crisis en la historia de la Argentina en los que el teatro baja", reflexionó Suar, quien presenta él mismo una obra en el Teatro El Nacional .

La interacción pareció molestar a la diputada de La Libertad Avanza (LLA), quien respondió al video y cuestionó los motivos de la conductora para defender la situación de los artistas. “La señora Mirtha Legrand tiene que saber que el entretenimiento no es un bien de primera necesidad ; si la gente sale y va a los teatros es porque tiene un excedente de dinero", escribió.

“Quiere decir que han cubierto sus necesidades básicas y entonces gastan en otra cosa. Yo no creo que Mirtha no lo sepa o que lea un guion como los periosobres ... Creo que se quiere solidarizar con sus amigos actores en general que no paran de llorar “, consideró y cerró: ”Ellos sí siguen un ridículo guion".

Recientemente, y en medio de la escalada de la interna que se vive desde hace tiempo en LLA, Lemoine también criticó a Victoria Villarruel y cuestionó las reuniones que mantuvo la vicepresidenta con funcionarios y gobernadores kirchneristas durante sus visitas a distintas provincias del territorio nacional.

“ Ver a Villarruel riéndose con [José] Mayans y quedándose a dormir en la casa de [Gildo] Insfrán nos retorció las tripas a todos . Más cuando también la ves coquetear con [Guillermo] Moreno”, deslizó este miércoles la diputada libertaria, también en su cuenta de X .

El encuentro de la compañera de fórmula de Milei con el gobernador de Formosa al que hizo alusión ocurrió hace pocos meses, cuando la vicepresidenta viajó a la provincia del norte para asistir a una celebración en conmemoración del Día del Héroe Formoseño. Allí, participó de un evento y fue fotografiada junto a Insfrán.

En su posteo, Lemoine añadió: “Hay un hilo conductor, todos fueron miembros de ’La Guardia de Hierro’ de [Juan Domingo] Perón . Lo digo hace más de un año y sé que ya muchos me escucharon y están atentos a lo que ello significa. [Juan] Grabois se estará riendo, mucho".

Fuente: La Nación