Una mujer fue asesinada luego de intentar defender a su hija de 9 años de un abuso sexual

Una mujer de 52 años fue asesinada este jueves en su casa de Los Polvorines , en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. La Justicia busca intensamente a un joven de 25 años que fue señalado como el principal sospechoso por la hija de la víctima y vecinos de la zona.

El crimen ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Velázquez al 4100. Según informaron fuentes policiales, efectivos llegaron al lugar durante la madrugada luego de un llamado al 911. Allí encontraron el cuerpo de Yolanda Raquel Cáceres tirado en el piso.

De acuerdo con las primeras pericias, la mujer presentaba heridas compatibles con un ataque violento . Además, los vecinos de la zona indicaron que tenía golpes en la cara y cortes en distintas partes del abdomen y el cuello, informó SM Noticias .

En la casa también estaba la hija de la víctima, de 9 años . Según declaró la menor ante los investigadores, mientras dormía fue despertada por una situación de abuso y reconoció al agresor como un amigo de su madre llamado Esteban. Después, dijo haber visto a su mamá tirada en el piso antes de salir corriendo a pedir ayuda.

A partir de esos testimonios y de las averiguaciones realizadas en el barrio, los policías identificaron al principal sospechoso como Esteban Amarilla , de 25 años, quien vive a pocos metros del lugar del crimen y permanece prófugo.

La principal hipótesis del hecho es que la mujer habría intentado defender a su hija del abuso y fue asesinada por el atacante .

Los investigadores también creen que el acusado ingresó a la casa luego de forzar una ventana y que, antes de escapar, se llevó los celulares de la mujer y de la nena.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Malvinas Argentinas , que ordenó una serie de medidas para intentar localizar al sospechoso. En el lugar trabajaron peritos, efectivos de la Comisaría Segunda y personal del Grupo Táctico Operativo.

Con respecto a la menor, recibió asistencia médica y quedó bajo resguardo del Servicio Local del municipio mientras avanza la investigación.

Fuente: TN