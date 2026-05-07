Reparenting: qué es la técnica terapéutica con la que los adultos aprenden a “criarse desde cero”

“El 30% de mi reparenting está definitivamente ligado al trauma materno. Mi mamá era extremadamente impredecible cuando yo era niña", escribe una usuaria anónima en un posteo de Reddit sobre cómo llevar a cabo la reparentalización −proceso terapéutico en el que el adulto se convierte en el padre o madre que necesitaba en su infancia para sanar heridas emocionales−. “Vivir con ella me ha abierto la puerta a caer en algunos abismos bastante profundos de depresión debido a que tengo que enmascararme 24/7 negando mis propias necesidades por miedo a ser una carga, evitación, etc.” , comparte.

Su experiencia, a pesar de ser única en cuanto a historia familiar y contexto, se repite en otros adultos que presentan dificultad para regularse emocionalmente , ser compasivos o tolerantes consigo mismos o que no pueden poner límites claros en su entorno. Son el resultado de padres que durante las edades tempranas de sus hijos no estuvieron presentes (ya sea física o emocionalmente), les instalaron la idea de que debían ‘ganarse’ el cariño, no pudieron establecer límites o no actuaban como figuras paternas, entre otros ejemplos típicos.

Ailen Lescano, psicóloga especializada en trauma, señala que re-maternarse o re-paternarse forma parte de los procesos terapéuticos más actuales que se centran en la reparación de la infancia. También añade que reconocer y aceptar el pasado es fundamental en el proceso de sanación, pero que con eso no basta: la persona debe salir del papel de víctima y entender que ahora es su responsabilidad reparar lo resquebrajado.

El reparenting como término tiene raíces en el Análisis Transaccional de los años 60 que consideraba que todas las personas internalizan figuras parentales que regulan su autoestima y forma de vincularse. “La corriente propone complementar las voces de esos cuidadores (usualmente padres y madres) con mensajes más compasivos”, añade Sebastián Ibarzábal, psicólogo clínico y especialista en conflictos de relación y problemas de comunicación. Lo que circula hoy en redes es, para él, una versión simplificada de esa idea original.

El auge en el interés, profundiza, responde a tres hechos concretos : generaciones con más acceso al lenguaje psicológico, menos tabú para revisar la historia familiar y mayor acceso a redes sociales, que favorecen la narrativa del trauma y la recuperación.

Javier Rodríguez Arias, psiquiatra infantojuvenil, añade que por esos factores “hoy los jóvenes tienen más conciencia sobre las consecuencias que generan las heridas emocionales de la infancia a largo plazo, incluso aquellas capaces de afectar el neurodesarrollo ”. Además de las ya mencionadas, el profesional cita como secuelas graves los ataques de pánico, miedos y fobias, alteraciones del sueño/pesadillas y problemas de alimentación.

Entrevistada por el medio Big Think , Nicole LePera, psicóloga holística y fundadora de Self-Healer’s Circle, una comunidad virtual donde las personas se unen para tomar las riendas de su propia sanación, dijo: “Comprender el impacto de nuestro pasado es increíblemente importante porque la gran mayoría de nosotros seguimos repitiendo los hábitos y patrones que alguna vez nos mantuvieron a salvo. Lo hacemos y lo llamamos personalidad”.

De acuerdo con ella, un trauma infantil no es únicamente un suceso grande y dramático; puede manifestarse en pequeños momentos sutiles de falta de regulación emocional .

Un ejemplo de la divulgación en redes sociales es Heidi Bruce , una de las creadoras de contenido pioneras en filmarse “reparentalizándose” a sí misma. En sus videos explica que la reparentalización simple implica hablar directamente con esa parte infantil de uno mismo, escuchar las propias necesidades y luego convertirse en el padre o la madre amoroso/a que se tuvo o no durante la infancia . Algunas de las sugerencias que Bruce hace a la comunidad en línea son: tener una conversación sincera con el niño interior en el auto o antes de dormir, comprarse algo que siempre deseó, felicitarse por un logro.

Feeling the FEAR, doing it anyway, proud of myself every time. This is the kind of world I want to live in!! #healing #selfexpression #freedom #innerchild #innerchildhealing #beyourself

En su entrevista, LePera destacó que si bien la sanación de heridas en la infancia es una disciplina terapéutica específica, sin duda existe una variedad de actividades o hábitos que pueden colaborar. Mencionó libros para colorear para adultos, salas de escape, bares temáticos y actividades que no requieren gastar dinero como pasar unos minutos tumbado en el pasto, observando las nubes que pasan o incluso en el suelo de la casa, como suelen hacer los niños.

Para Ibarzábal, ese tipo de prácticas de autocompasión y regulación emocional tienen valor real y no requieren siempre de una intervención profesional . Aunque advierte: “Frente a patrones rígidos o heridas significativas, el acompañamiento profesional deja de ser un lujo”.

Lescano, por su parte, considera fundamental el acompañamiento terapéutico de un profesional especializado en el tema. “Tiene que haber alguien que actúe como guía y acompañe cualquier dificultad que pueda surgir, porque al retrotraernos a los primeros años de vida podemos encontrar material emocional que no podamos sostener solos” , destaca.

Sin embargo, para ella la versión más simplista de la reparentalización es rescatable y agrega que “bien aplicada, puede traer muchísimos beneficios”.

Los tres profesionales consultados en este artículo coinciden: revisar la propia crianza es útil siempre y cuando permita generar cambios concretos en el presente y no mantenerse en un lugar de víctima. “La popularidad del reparenting dice algo real sobre la época; lo que merece revisarse es si la respuesta que ofrece está a la altura de la pregunta", finaliza Ibarzábal.

Fuente: La Nación