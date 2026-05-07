Constitución: un hombre en situación de calle halló una granada con pólvora dentro de un tacho de basura

Un hombre en situación de calle encontró este jueves una granada FMK1 dentro de un contenedor de basura en la intersección de San José y Pavón y comenzó a manipularla en plena vía pública.

La situación fue advertida por vecinos que llamaron al 911 (Emergencias), lo que derivó en un operativo de la Policía de la Ciudad para asegurar la zona y evitar riesgos mayores.

Según informaron fuentes de la fuerza a LA NACION, el explosivo será detonado mediante una explosión controlada en un lugar seguro. El procedimiento quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría 1, encabezada por Agustín Miragaya.

Fuente: La Nación