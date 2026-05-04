“Una cascada de éxitos”: el irónico saludo de Victoria Villarruel a uno de sus seguidores con un mensaje para Adorni

En medio del escándalo creciente por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y ante los detalles que se conocieron este lunes sobre los arreglos que el jefe de Gabinete hizo en su casa del barrio privado Indio Cuá, Victoria Villarruel utilizó una irónica frase para saludar por su cumpleaños a uno de sus seguidores en las redes sociales y enviar un dardo al jefe de ministros.

"Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!! ", escribió la vicepresidenta a un usuario que este domingo había publicado que era su natalicio y esperaba con ansias el saludo de la titular del Senado, a la que definió como uno de sus "dos grandes amores".

La respuesta de Villarruel enseguida sumó varios comentarios celebrando sus dichos, e incluso varios memes alusivos al jefe de Gabinete.

Sin referencias explícitas, la compañera de fórmula de Javier Milei, hace tiempo marginada del oficialismo, se hizo eco de una de las polémicas de la jornada luego de que se conociera el testimonio de Matías Tabar , la persona que tuvo a cargo la remodelación de la propiedad del country situado en Exaltación de la Cruz .

El constructor fue uno de los testigos citados a declarar por Gerardo Pollicita, el fiscal que lleva adelante la causa que tiene como protagonista al ex vocero presidencial.

Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!

En su declaratoria, Tabar dijo que Adorni pagó 245.000 dólares en efectivo por una obra que le llevó entre siete y nueve meses de tiempo. En el detalle que ofreció, contó que en esos gastos se contempló la renovación de la piscina, "a la que se le añadió una cascada" . Ese, y la adquisición de una parrilla de grandes dimensiones , fueron de los datos más llamativos y más comentados en las redes sociales.

La distancia entre el Gobierno y la vicepresidenta es cada vez mayor y nadie pareciera tener motivos para disimularlo. Alejada del entorno del Presidente, la vice ni siquiera asistió a la misa que se había convocado en la Basílica de Lujá n el 21 de abril para conmemorar el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco.

En aquel momento, en ausencia de Milei por un viaje a Israel, Villarruel estaba al frente del Ejecutivo y había sido invitada a la celebración religiosa. Sin embargo, ese día dejó su lugar vacío y luego argumentó que el faltazo se debió a que allí se concentró "lo peor de la casta política".

"Vine acá porque es el lugar en el que el papa Francisco fue bautizado. En Luján me parece que se había politizado todo y cuando la política se mete con las figuras importantes yo prefiero estar entre la gente y con humildad ", había dicho a la prensa a la salida de la Basílica María Auxiliadora de Almagro.

Ese día, Adorni estuvo a la cabeza de la comitiva presidencial, en una de las primeras muestras públicas del respaldo que el Gobierno aún le ofrece.

Fuente: Clarín