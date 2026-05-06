Una campana humana y un tanque con orina: la provocadora apuesta de Austria en la Bienal de Venecia

Una campana de bronce suspendida sobre el Pabellón de Austria se convirtió en una de las imágenes más comentadas de las redes sociales sobre la Bienal de Venecia, que abrirá al público el próximo sábado. No funciona con un mecanismo tradicional: en su interior, una performer desnuda cuelga cabeza abajo y utiliza su propio cuerpo como badajo. La escena forma parte de SEAWORLD VENICE , la instalación sobre el “apocalipsis climático” con la que la artista y coreógrafa austríaca Florentina Holzinger representa a su país en la 61ª Exposición Internacional de Arte Contemporáneo.

Curada por Nora-Swantje Almes, la propuesta presenta al Pabellón de Austria como un espacio que combina distintas capas. En el texto curatorial, la propia Almes lo define como “parque temático submarino, planta de tratamiento y edificio sagrado al mismo tiempo”. La instalación toma el agua como eje –un recurso vital, pero también foco de contaminación y gestión– y la vincula con el cuerpo y la tecnología. Como punto de partida, la curadora retoma una frase del cronista veneciano del siglo XVI Marin Sanudo —“Venecia está en el agua, pero no tiene agua”— para enmarcar la obra en la relación histórica de la ciudad con la laguna.

🇦🇹 | La artista Florentina Holzinger cuelga boca abajo dentro de una enorme campana de bronce. Se balancea de un lado a otro y literalmente “hace sonar” la campana con su propio cuerpo. Esto forma parte de una instalación a gran escala sobre el apocalipsis climático. La campana… pic.twitter.com/wpPXrQ7AAC

Además de la campana, uno de los elementos más comentados de la instalación es un tanque de agua alimentado con orina de los propios visitantes de la Bienal, previamente filtrada e incorporada al sistema del pabellón. Según medios europeos, ese líquido se reutiliza dentro de la obra y forma parte de una pileta en la que otros performers se sumergen y nadan. La frase “I live in your piss” (“vivo en tu pis”), tomada del texto curatorial, sintetiza esa idea.

La obra de Holzinger es provocadora y suele moverse en el límite entre la danza, el teatro, la performance y la acción extrema. Nacida en Viena en 1986 y formada en la School for New Dance Development de Ámsterdam, se consolidó en la escena europea con piezas protagonizadas por el cuerpo femenino, la desnudez, el riesgo físico, la sangre, el dolor, el humor negro y la estética trash . En 2024, su versión de Sancta , basada en Sancta Susanna , de Paul Hindemith, provocó un fenómeno en Alemania: después de que se conociera que varios espectadores habían necesitado asistencia médica por náuseas durante funciones en Stuttgart, las entradas se agotaron. La producción advertía sobre escenas sexuales explícitas, violencia sexual, sangre real y falsa, piercings, heridas, ruidos fuertes e incienso.

En el marco de la Bienal, la instalación SEAWORLD VENICE funciona como una suerte de prolongación del pabellón hacia la laguna y hacia la propia Venecia, una ciudad amenazada por la suba del nivel del mar y tensionada por el turismo que la sostiene y al mismo tiempo la desgasta.

Los comentarios que genera Holzinger con su instalación en el Pabellón de Austria se inscriben en una Bienal que ya está atravesada por el conflicto. La edición 2026, titulada In Minor Keys , quedó marcada desde antes de su apertura por la muerte de su curadora, Koyo Kouoh, fallecida en 2025, poco después de haber sido designada. Su equipo continuó el proyecto, concebido como una exposición de tono más bajo, poético y atento a gestos menores.

Pero ese “tono menor” convive con un clima político crispado. La participación de Rusia e Israel desató críticas y protestas. El jurado renunció luego de que se abriera una controversia sobre la posibilidad de excluir de la premiación a países cuyos líderes estuvieran señalados por crímenes de guerra. La consecuencia fue inédita: en lugar de los tradicionales Leones otorgados por un jurado internacional, la premiación quedará en manos del público y se definirá el 22 de noviembre, al cierre de la muestra.

La tensión no parece apaciguarse a días de la apertura oficial: hoy, integrantes de los colectivos Pussy Riot y Femen realizaron una protesta frente al pabellón ruso para rechazar la participación de ese país en la Bienal tras la invasión a Ucrania. Con pasamontañas de colores y bombas de humo en tonos de la bandera ucraniana, las activistas intentaron ingresar al edificio y bloquearon el acceso durante algunos minutos, en una acción que fue finalmente disuelta por la policía italiana.

En este contexto, la participación argentina tendrá mañana su inauguración oficial. El pabellón nacional, a cargo del artista Matías Duville con su obra Monitor Yin Yang , abrirá mañana a las 17 en Venecia, en el marco de la apertura de la Bienal, que se inaugura al público el sábado. Su proyecto propone una intervención que replantea el espacio expositivo y construye un nuevo pabellón dentro del existente.

Fuente: La Nación