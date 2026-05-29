Un video, llamadas sospechosas y una declaración contradictoria: cómo sigue la búsqueda de Agostina en Córdoba

El abogado de Claudio Gabriel Barrelier , único detenido e imputado en la causa por la desaparición de Agostina Vega , aseguró que su cliente sostiene que la menor que aparece en el video difundido en las últimas horas no es la adolescente de 14 años, sino su hija de 11. Según explicó el letrado, Barrelier afirmó desde la cárcel que las imágenes corresponden a una salida para comprar cigarrillos y una gaseosa en un quiosco cercano.

Además, la defensa rechazó versiones que vinculan la vivienda de barrio Cofico con actividades relacionadas al consumo de drogas o reuniones de la barra de Instituto. El abogado señaló que Barrelier es simpatizante del club, pero negó que sea integrante de la barra brava y remarcó que en la casa viven su pareja y su hija , por lo que manifestó preocupación por la exposición pública del domicilio.

A casi una semana de la desaparición de Agostina, la adolescente de 14 años, el fiscal Raúl Garzón afirmó que la principal hipótesis de la investigación la ubica dentro de la provincia de Córdoba. Aunque evitó brindar detalles por el secreto de sumario, sostuvo que toda la evidencia reunida hasta el momento indica que la joven sigue en territorio cordobés .

El funcionario señaló que el epicentro de la búsqueda continúa siendo Córdoba y remarcó que la Justicia y la Policía trabajan con todos los recursos disponibles para intentar dar con el paradero de la menor.

Agostina Vega , la adolescente de 14 años , permanece desaparecida desde la noche del sábado 23 de mayo en Córdoba. Según las investigaciones en curso, la última imagen registrada la muestra ingresando a una casa ubicada en la calle Campillo 878, en compañía de Claudio Gabriel Barrelier , de 33 años, quien fue detenido y es el principal sospechoso del caso.

La conmoción por su paradero se extiende por toda la provincia, con operativos de búsqueda que ya superan los cinco días.

Fuente: TN