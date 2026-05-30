Un viaje en remís y el hallazgo en un campo: cronología del caso Agostina Vega

Agostina Vega , de 14 años, había desaparecido el pasado sábado 23 de mayo a las 22.30, cuando subió a un remis desde su casa en el barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba, e hizo 50 cuadras hasta la casa de Claudio Barrelier , hombre de 33 años y expareja de su madre, Melisa Heredia.

Allí, Barrelier pagó el remis y la joven descendió del vehículo. Desde entonces fue desconocido el paradero de la adolescente.

Distintas versiones habían surgido sobre el recorrido de la joven, mientras la sociedad estaba en vilo. Unas imágenes de las cámaras de seguridad de la zona mostraban a una joven que había ingresado al hogar de Barrelier durante la noche.

Durante los días siguientes, el abogado defensor de Barrelier negó que se tratara de Agostina, y sostuvo que su cliente afirmaba que era, en realidad, su hija de 11 años. Aunque luego se confirmó que la persona que ingresó al domicilio era la propia Agostina.

Fuente: La Nación