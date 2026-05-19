Un tren chocó con un camión en Pilar: el servicio del San Martín funciona limitado y hay personas queriendo robar la carga

Una formación de la línea San Martín chocó este martes por la mañana con un camión con acoplado en un paso a nivel del partido bonaerense de Pilar . Como consecuencia del impacto, el servicio ferroviario quedó limitado y el ramal hacia Cabred permanecía interrumpido .

El choque ocurrió alrededor de las 7.50 en el paso a nivel Kirchner, cuando u na formación que se dirigía hacia Pilar desde Doctor Cabred embistió el acoplado de un camión Ford Cargo que transportaba bebida s.

Según la información oficial a la que accedió LA NACION , el impacto provocó que la carga —principalmente botellas de agua y gaseosas— se desparramara sobre el tendido de vías, lo que obligó a desplegar un operativo para despejar la zona y restablecer la circulación.

A pesar de la violencia de la colisión, no se registraron heridos. Tanto el conductor del camión como los pasajeros del tren y el personal ferroviario resultaron ilesos.

Como consecuencia del hecho, el servicio de la línea San Martín quedó limitado entre Retiro y Pilar, mientras que el tramo entre esa estación y Cabred fue interrumpido.

En medio del operativo, comenzaron a registrarse situaciones de desorden en la zona, con personas que intentaban llevarse parte de la mercadería desparramada sobre las vías, principalmente las botellas de agua y otras bebidads.

De acuerdo con las primeras informaciones, el tren impactó contra la parte trasera del camión en el cruce ferroviario . Fuentes vinculadas al operativo indicaron que las barreras del paso a nivel se encontraban bajas al momento del hecho , un dato que será clave para determinar las circunstancias del accidente.

El episodio ocurrió en plena mañana y generó demoras en la circulación, mientras continuaban las tareas para retirar la carga, liberar las vías y normalizar el servicio.

Fuente: La Nación