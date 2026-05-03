Un trabajador rural fue aplastado por una máquina agrícola en Córdoba y está grave

Un trabajador rural de 36 años fue aplastado por una tolva mientras realizaba tareas en un campo de maíz. El grave accidente laboral sacudió el viernes a la localidad de Chucul , en el departamento Río Cuarto, Córdoba .

Ocurrió cuando el hombre cargaba combustible en un tractor . Por causas que todavía no fueron esclarecidas, la maquinaria agrícola se activó de manera inesperada y lo embistió. En ese momento, una de las cubiertas de una tolva cargada lo aplastó y le provocó lesiones de extrema gravedad.

Después del accidente, los policías llegaron al lugar y coordinaron el traslado del trabajador en ambulancia hacia el Hospital San Antonio de Padua .

Los médicos diagnosticaron fractura de pelvis y húmero , y luego de estabilizarlo, lo internaron en la unidad de terapia intensiva, donde permanece en estado crítico, según informó El Doce .

La Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación , a cargo de Pablo Jávega, tomó intervención en el caso. El fiscal solicitó la realización de peritajes en la zona con la participación de Policía Científica para intentar determinar cómo ocurrió el accidente y si hubo alguna falla en la maquinaria o en los procedimientos de seguridad.

El estado de salud del trabajador mantiene en vilo a la comunidad rural de Chucul, mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del episodio.

Fuente: TN