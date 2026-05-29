Un país multará a quienes dejen a sus perros en balcones o terrazas: podrían pagar hasta 50 mil euros

En el último tiempo, muchos países comenzaron a endurecer las leyes vinculadas al cuidado de las mascotas. En ese contexto, España estableció en 2023 una norma que multa a quienes dejen a sus perros en balcones, terrazas o patios de forma habitual.

La medida forma parte de la Ley de Bienestar Animal de España , una normativa que busca mejorar las condiciones de vida de perros, gatos y otros animales de compañía. Entre sus apartados más importantes, aparece uno que delimita dónde pueden permanecer y cuánto tiempo pueden pasar sin supervisión humana .

Según establece esta ley, los espacios exteriores como balcones o terrazas no pueden convertirse en el lugar habitual de residencia de las mascotas, incluso cuando tengan refugio, agua y comida. Así, se busca evitar situaciones de aislamiento y asegurar que formen parte de la vida familiar.

Con estos límites, el gobierno español busca prevenir situaciones que puedan afectar el bienestar físico y emocional de perros y gatos.

Más allá de determinar los lugares en los que no pueden permanecer las mascotas, esta ley también estableció límites temporales sobre cuánto tiempo pueden estar sin compañía.

Si se incumplen estas leyes, los dueños pueden enfrentarse a importantes multas económicas. De acuerdo a la ley, mantener a una mascota en alguno de estos espacios puede ser considerado una infracción grave, con multas de hasta 50 mil euros .

Fuente: TN