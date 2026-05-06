Un médico declaró que Diego Maradona sufrió “una agonía exteriorizada” y no una muerte súbita

La séptima jornada del juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona (60) comenzó con el testimonio de uno de los médicos que participó de la autopsia y en la Junta Médica, y aseguró que el ex astro futbolístico “tenía signos de edema” y descartó una muerte súbita.

Federico Corasaniti declaró vía Zoom desde España, donde reside hace unos cuatro años. En 2020, el testigo era jefe del Cuerpo Médico del Departamento Judicial de San Isidro, por lo que estuvo presente durante la primera pericia al cuerpo de Maradona y su posterior autopsia.

“Tenía signos de edema” , expresó Corasaniti al relatar que el cuerpo de Maradona estaba con rigidez y en su boca tenía un falso hongo de espuma, que es cuando se mezcla aire de las vías aéreas y líquido.

El médico legal explicó que un edema generalizado se da con la “falla de un órgano como el corazón o de varios como riñón o hígado”, y fue contundente al explicar que Maradona sufrió “una agonía exteriorizada” y descartó una muerte súbita.

“Súbito esto no puede ser” , afirmó y mencionó una serie de “fallas crónicas” que “venían con bastante tiempo”.

Corasaniti explicó también que la data de muerte de Maradona dio aproximadamente a las 12 del mediodía del 25 de noviembre de 2020. El llamado a la ambulancia fue a las 12.16 y la llegada se produjo 12 minutos más tarde, según registros.

El médico se refirió, además, sobre un punto que el neurocirujano Leopoldo Luque (45) , uno de los principales acusados de la muerte del “Diez” , incluyó en su primera declaración, en la que aportó una serie de bibliografía que contradecía el resultado de la autopsia y de la Junta Médica.

“Ahora hay tablas que dicen que el corazón no puede ser más grande. Son tablas del hemisferio norte, donde la gente es más alta y obesa. En Estados Unidos el promedio de altura es 1,80 metros y en Argentina 1,72”, detalló.

Sobre este punto, uno de los abogados de Luque, Francisco Oneto, citó una bibliografía médica que sostiene que la diferencia de altura entre un norteamericano y un argentino es de un centímetro y le consultó al testigo si esto se podía descartar.

“No descarto ni afirmo”, respondió el médico, luego de un álgido debate entre Oneto y Alberto Gaig, presidente del TOC N° 7 de San Isidro.

Para la defensa del neurocirujano no es un tema menor ya que el propio acusado aportó papers y bibliografía referidos a estudios sobre edema agudo de pulmón , la causa de la muerte de Maradona, según la autopsia.

Otro tema que tocó Corasaniti fue que el corazón de Maradona pesó 503 gramos, casi el doble de una persona normal. Sobre ello, declaró que “el corazón es un musculo y sufre rigidez cadavérica”.

"La pared del ventrículo izquierdo estaba adelgazada, no llega a un centímetro. Era una cardiopatía dilatada del ventrículo izquierdo. Eso, sumado al edema genera, la ascitis, edema pulmonar, cerebral. eso hace creer una insuficiencia cardíaca ”, indicó.

El médico también aclaró que no encontró contenido gástrico , cuando el testigo Collin Campell, primer médico que llegó al lugar, declaró que una de las personas que estaban con Maradona al momento de su muerte le dijo que esa mañana el ex futbolista había desayunado.

Con este dato la acusación busca demostrar que Maradona murió con al menos 12 horas de agonía y que durante la madrugada y la mañana del 25 de noviembre no fue controlado por especialistas.

La segunda testigo de la jornada fue la perito anatomopatológica Silvana De Piero , quien desde 2015 está a cargo del laboratorio de la Policía bonaerense, en la División Patología Forense.

La declaración que realizó fue técnica y se basó en las pericias realizadas al corazón, riñón, pulmones e hígado de Maradona.

“Se encontró edema a nivel del cerebro, también a nivel pulmonar. Estaba cursando un cuadro de edema generalizado ”, afirmó la testigo, quien exhibió en una pantalla distintas imágenes de los estudios llevados a cabo al ex futbolista.

También mencionó que en los pulmones se advirtió “una patología crónica” y detalló. “Era asfíctico, que es cuando entra el aire, pero estaba lleno de líquido y no podía cumplir su función. Se forma de dos a tres días”.

Sobre el corazón, De Piero sostuvo que “estaba dañado”, presentaba colesterol y "una patología hace años”.

El último testigo de la jornada fue Ezequiel Ventosi , a cargo de la pericia toxicológica realizada a través de las muestras extraídas en la autopsia. El bioquímico analizó tubos de sangre, orina, el contenido de botellas de agua y solución fisiológica, ampollas y hisopados nasales.

En la muestra de sangre y orina se buscaban drogas de uso común como cocaína, THC (marihuana), MDMA (metanfetamina) y anfetamina. Todo dio ‘no detectable’ ”, explicó el testigo.

Además, dio resultado "no detectable" alcohol en sangre, mientras que sí arrojó positivo otros psicofármacos prescriptos, como antidepresivos.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín