Lo mataron a martillazos y escondieron su cuerpo en un freezer: el acusado va a juicio y puede ser condenado a perpetua

Ya pasaron dos años, pero el crimen de Mauro Albornoz en Córdoba parece llegar a su resolución: este jueves comenzará el juicio al único acusado por su asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo, un hombre de 39 años que ahora enfrenta una posible condena a prisión perpetua .

Según el fiscal, el crimen habría ocurrido luego de que la víctima de 53 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un freezer , acostado y cubierto con una manta y una almohada, fuera asaltada.

Cuando el miércoles 10 de abril de 2024 el hermano de Albornoz se dirigió hasta su casa luego de días sin contacto, no sabía lo que finalmente encontraría allí: no sólo que su hermano estaba sin vida, sino que su cuerpo estaba dentro de un congelador en posición fetal, en una casa en Santa Rosa al 3.300, barrio Alto Alberdi, en la que la víctima subalquilaba habitaciones. En la zona, el inmueble era concebido como una pensión trucha.

Durante varios días esa casa permaneció en la más absoluta quietud, lo que llamó la atención de vecinos y allegados de Albornoz. "Notábamos que durante algunos días no había movimiento y que el departamento estaba vacío: no había muebles. Entonces nos pusimos en contacto con la inmobiliaria con la que trabajaba este hombre para poder ubicarlo, porque era extraña la falta de movimiento", confirmó por entonces una de las vecinas que denunció el hecho.

Cuando se conoció que se había encontrado el cuerpo de Albornoz, la misma vecina sostuvo en diálogo con El Doce : "No sabemos que pasó con la gente que estaba ahí porque todos desaparecieron. Las personas, los muebles, todo... Y Albornoz era un hombre muy amable que adoraba a su perrito . Eso también nos extrañó: que el perrito ladraba y ladraba y nadie lo atendía".

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo de Albornoz estaba en un freezer comercial ubicado dentro de su casa y que, además, fueron halladas "unas mantas con manchas de sangre".

Dos meses más tarde, las autoridades lograron dar con el único acusado por el asesinato y posterior ocultamiento: Fabián Ricardo Páez, quien actualmente tiene 39 años , contra quien este jueves comenzará un juicio por homicidio criminis causa, con una posible pena de prisión perpetua.

Para el fiscal Guillermo González a Albornoz lo mataron a martillazos luego de que le robaran . Por tal motivo, el funcionario judicial considera que el crimen se cometió para procurar la impunidad del acusado. Ahora, a poco más de dos años del asesinato, los jurados deberán analizar las pruebas recabadas durante la investigación y determinar la responsabilidad de Páez en la muerte de Albornoz.

Según reconstruyeron los investigadores, Páez habría sido el último de los inquilinos del segundo, a la vez que habrían mantenido una relación de cercanía.

Fuente: Clarín