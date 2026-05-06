Conurbano violento: lo bajan del auto con un arma en la cabeza para robarlo, pero era policía y los repelió a tiros

Otro violento episodio tuvo lugar en la zona sur del conurbano bonaerense. Esta vez, en Florencio Varela. Un agente que estaba de civil repelió a tiros a dos delincuentes que pretendieron robarle el auto. Uno de los delincuentes fue atrapado por la policía, mientras que el segundo logró escapar y está prófugo.

A pesar de la balacera, no hubo heridos . Y todo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El hecho tuvo lugar en la puerta de la casa ubicada sobre calle El Aljibe 198, este domingo por la noche, en la localidad de la zona sur del Conurbano.

Fue casi las 22.30, cuando el oficial perteneciente a la Unidad de Prevención Policial local, que estaba en su auto fue abordado por dos ladrones ; uno de ellos armado, que pretendían robarle su Peugeot 208 blanco .

"Estaba llegando para retirar a mi nieta y cuando me doy vuelta para abrirle la puerta a la nena, ya los tenía encima”, explicó el agente policial.

Según informó el policía, el ladrón que estaba armado lo amedrentó para hacerse del vehículo mientras le apuntaba con un revólver : “Bajate, la c... de tu madre, te mato, te mato, bajate”, le habría gritado uno de los delincuentes.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona muestran, cuando los delincuentes abordan al efectivo de civil que estaba en el auto. Tras amedrentarlo, el hombre armado obligó al policía a que se baje del auto y que se quede sentado sobre el asfalto , en medio de la calle. En tanto, el otro delincuente tomó el lugar de acompañante.

En simultáneo a esa secuencia, una nena que salía distraída de una casa apenas pisa la vereda, fue tomada por detrás por una mujer metiéndola nuevamente para adentro de la vivienda. Luego se sabría que era la nieta del policía.

Pero, cuando el agresor se subió al Peugeot para llevárselo, la secuencia tuvo un drástico giro .

Desde el piso, el Policía se identificó y sacó su arma reglamentaria: "Alto Policía", y les apuntó a los que estaban dentro de su vehículo. Y sin dudar demasiado, les empezó a disparar. De inmediato, los delincuentes se bajaron del coche y escaparon corriendo a pie.

Minutos más tarde, agentes de la Departamental y la comisaría 2da realizaron un operativo cerrojo y lograron dar con uno de los delincuentes, que se había escondido en el patio de una casa cercana.

Joel Cejas P. de 27 años y con antecedentes judiciales fue detenido a cinco cuadras del incidente, en una casa situada en Diagonal Los Tilos al 500. El otro logró escapar y está siendo buscado por la Policía.

Fuentes policiales confirmaron que al momento de la detención, le encontraron una pistola 9 milímetros , presuntamente utilizada en el intento de robo, junto a un cargador y dos municiones intactas del mismo calibre.

La causa está siendo investigada por la UFI N°5 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, quien imputó al detenido por “ robo agravado por el uso de arma de fuego” y “violación de domicilio” .

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia N°12, que ahora busca detener a la persona que ofició de cómplice en el intento de robo.

Fuente: Clarín