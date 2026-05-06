Mar del Plata: un albañil fue asesinado de un disparo en la vereda de su casa y su esposa denunció meses de amenazas

Un albañil de 31 años fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras estaba en la vereda de su casa, en el barrio Parque Peña de Mar del Plata , y su familia sostiene que venía recibiendo amenazas desde hacía meses.

Tras el asesinato, la esposa de la víctima, Gustavo Daniel Breciaroli, denunció que la familia atravesaba una situación de hostigamiento que se había intensificado en el último tiempo.

En diálogo con 0223 , la mujer sostuvo que el conflicto comenzó a partir de un problema ajeno que terminó involucrándolos cuando decidieron ayudar a la expareja de un primo, quien se encontraba en situación de violencia de género.

A partir de ese momento, según su relato, comenzaron las intimidaciones. Describió discusiones en la puerta de la vivienda, insultos reiterados y amenazas cada vez que salían a la calle. “ Nos gritaban que nos teníamos que ir del barrio ”, afirmó, y agregó que en distintas oportunidades también dispararon contra la casa.

La mujer aseguró que los hechos fueron denunciados en varias ocasiones y que incluso solicitaron medidas de protección, pero que la situación no se detuvo y fue en aumento. “No podíamos salir tranquilos”, resumió, y agregó que en distintas oportunidades también dispararon contra la casa.

Según contó, las amenazas eran constantes. “Nos amenazaban, venían a mi casa y decían que eran los dueños del barrio”, relató, y sostuvo que el clima de violencia se mantuvo durante meses.

Incluso recordó episodios en los que temieron por su vida. “Intentaban atropellarnos con las motos y los autos y disparaban”, afirmó.

También describió una de las últimas situaciones antes del crimen. “Llamé al 911 y mandaron un móvil. Me preguntó si había algún herido y me dijo que sin heridos no podían tomar la denuncia ”, aseguró, y agregó que en ese momento advirtió: “¿Tengo que venir con mi hija, mi yerno o mi marido muertos para que hagan algo?”.

Sobre la noche del ataque, reconstruyó los minutos previos. “Escuché la primera detonación”, contó, y explicó que al salir encontró a su pareja en el suelo. “ Me tiré encima y le repetía ‘amor’, pero no respondía ”, relató.

Además, aseguró que en ese momento volvió a ver a quien identificó como el agresor. “Me miraba y aceleraba”, recordó sobre la persona que circulaba en una moto en la zona.

Por último, rechazó que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas . “Si fuera así, no habría denunciado tantas veces pidiendo ayuda”, sostuvo, y pidió que se esclarezca el caso.

Fuente: Clarín