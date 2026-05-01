Un joven murió en Córdoba tras recibir un disparo: su primo fue detenido

Un joven de 18 años falleció tras recibir un disparo en la cabeza en el barrio Villa Inés , en la ciudad de Córdoba. De acuerdo a la información policial, la víctima fue trasladada de urgencia desde un domicilio situado en la manzana 5 hacia el Hospital de Pronta Atención San Jorge , donde ingresó con una herida de arma de fuego. Los profesionales médicos constataron su muerte poco tiempo después del ingreso, pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida.

La investigación del hecho se encuentra en sus primeras etapas y la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el disparo fue resultado de la manipulación de un arma de fuego dentro del domicilio .

Por el hecho, otro joven de 18 años , identificado como primo de la víctima, fue detenido por la Policía mientras avanzan las tareas para esclarecer las circunstancias que rodearon el suceso. Según se informó, ambos jóvenes se hallaban juntos en el momento en que se produjo el disparo.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv , el caso generó conmoción en la comunidad de Villa Inés, donde familiares y vecinos de los involucrados se acercaron al sitio tras conocerse la noticia. La Policía de Córdoba procedió a acordonar el área para preservar la escena y facilitar el trabajo del personal judicial y peritos balísticos.

Los efectivos policiales que respondieron al llamado de emergencia detuvieron en el lugar al primo de la víctima, también de 18 años, quien se encontraba junto al joven fallecido. La información difundida por fuentes policiales y citada por eldoce.tv indica que la detención se realizó de manera preventiva hasta tanto se establezcan los detalles de lo ocurrido.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un revólver calibre 38 , que será sometido a peritajes balísticos en el marco de la investigación. El arma fue hallada en el interior de la vivienda donde tuvo lugar el hecho, y su análisis será clave para determinar cómo se produjo el disparo que terminó con la vida del joven.

La fiscalía de distrito dos turno quinto quedó a cargo de la causa e inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis , aunque la línea principal de investigación se orienta a determinar si se trató de un episodio accidental resultado de la manipulación imprudente del arma de fuego.

La versión preliminar recabada por la policía sostiene que los dos jóvenes se encontraban manipulando el revólver cuando, por circunstancias que todavía se investigan, se produjo el disparo que impactó en la cabeza de la víctima. No se reportaron testigos directos fuera de los involucrados y las autoridades trabajan en la reconstrucción de los hechos a partir de peritajes y declaraciones.

El hecho de que los protagonistas sean familiares directos y la ausencia de indicios iniciales de conflicto previo refuerzan la hipótesis de un posible accidente. No obstante, la fiscalía no descarta ninguna posibilidad y aguarda el resultado de las pericias técnicas sobre el arma y los informes de laboratorio, que podrían arrojar luz sobre la mecánica del disparo.

En este contexto, la investigación se centra en determinar la procedencia del revólver, el modo y tiempo en que los jóvenes tuvieron acceso al arma y si existía algún conocimiento previo sobre su funcionamiento. El análisis de huellas y restos de pólvora será fundamental para establecer la secuencia precisa de los hechos.

Hacia fines del mes de marzo pasado, un nene de 12 años ingresó recientemente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero , en La Plata, con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda , un hecho que ahora es investigado por la Justicia ante posibles maniobras de encubrimiento.

La secuencia se inició cuando la directora del Centro de Formación Integral N°3 , ubicado en la intersección de las calles 174 y 518 en La Plata, detectó inconsistencias en el relato familiar sobre el origen de la lesión.

La directora del establecimiento relató que, tras conversar con la madre del alumno herido, recibió una primera versión que señalaba a un primo de 14 años como autor del disparo. Según ese testimonio, la familia habría optado por no acudir a las autoridades debido a amenazas de muerte proferidas por la madre del presunto agresor.

La situación tomó otro giro cuando el alumno retornó a la escuela con la pierna vendada. La madre, al ser consultada nuevamente, afirmó que su hijo se había lastimado jugando al fútbol, contradiciendo la versión inicial. Esta discrepancia llevó a la directora a radicar una denuncia formal en la comisaría Decimocuarta de La Plata, acompañando al menor y a su madre al hospital para que recibiera atención especializada.

El caso quedó en manos de la Justicia, que ahora debe determinar las circunstancias en las que el niño resultó herido y si existió un intento deliberado de ocultar lo ocurrido. Los profesionales del Hospital Alejandro Korn confirmaron que el menor presentaba una herida compatible con arma de fuego , con orificio de entrada y salida, y procedieron a realizar las curaciones necesarias antes de que el paciente regresara a su domicilio.

Fuente: Infobae