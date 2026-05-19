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Un joven embistió a un auto, se dio a la fuga y provocó un choque en cadena dentro de una estación de servicio

Redacción CNM mayo 19, 2026

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Un hombre de 25 años, que manejaba sin licencia, protagonizó esta madrugada un choque en cadena dentro de una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, a la altura de Saavedra. En total, cuatro vehículos quedaron involucrados.

Según informaron fuentes policiales, el joven circulaba a bordo de un Ford Focus blanco y habría escapado luego de embestir a otro auto sobre la colectora de la General Paz, frente al estadio de Platense. Sin detenerse, continuó la marcha hasta ingresar a una estación de servicio, donde volvió a chocar.

Dentro del predio impactó contra otros tres vehículos: dos Ford Focus y una camioneta Ram, lo que provocó una escena de tensión durante la madrugada.

Tras el episodio, personal de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y constató que el conductor tenía lesiones en el rostro.

Minutos después, una ambulancia del SAME trasladó al joven al hospital Pirovano con politraumatismos y un corte en la cara.

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del doctor Federico Brandini, ordenó realizarle un test de alcoholemia . Sin embargo, el conductor aseguró que no podía soplar en el dispositivo debido a la lesión en la boca , por lo que primero fue derivado al centro de salud.

Los investigadores intentan determinar cómo se inició la secuencia y las circunstancias exactas en las que ocurrió la persecución y los choques.

Fuente: TN


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