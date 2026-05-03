Un hombre mató a su vecino en medio de una discusión por un auto mal estacionado en Lomas del Mirador

Una discusión por un auto mal estacionado terminó en un violento crimen en la localidad de Lomas del Mirador , en La Matanza . Jorge Mario Borsani está acusado de matar de un disparo a su vecino Abel Emilio Barboza , de 60 años.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Roque Sáenz Peña e Irigoyen, a donde los policías llegaron luego de un llamado al 911 que alertó por disparos. En ese lugar identificaron a Borsani como el autor del ataque.

Fuentes policiales indicaron a TN que todo empezó con una fuerte discusión entre los vecinos por un auto estacionado en la puerta de una de las casas .

En medio del conflicto, Borsani sacó un arma de fuego calibre 22 largo y le disparó a Barboza a la altura del pecho.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires por su hijastro de 24 años. Sin embargo, los médicos confirmaron que Barboza llegó sin vida al centro de salud.

Después del crimen, el hijastro de la víctima entregó el arma a la policía y aseguró que se la quitó a Borsani en el momento del ataque. Los policías secuestraron el revólver y pusieron al agresor a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la UFIJ N°9, a cargo de Andrea Palin , quien dispuso la detención de Borsani y ordenó las pericias correspondientes.

Fuente: TN